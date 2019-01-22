Два мировых производителя объединяют свои возможности по выпуску коммерческой техники только на первом этапе. В дальнейшем они возьмутся за совместное проектирование и производство электромобилей и беспилотников.

15 января 2019 года Volkswagen AG и Ford Motor Company объявили о первых официальных договоренностях в рамках широкого альянса о сотрудничестве.

Генеральный директор Volkswagen д-р Герберт Дис (Dr. Herbert Diess) и генеральный директор Ford Джим Хакет (Jim Hackett) подтвердили, что компании планируют начать разработку коммерческих фургонов и среднеразмерных пикапов для рынков всего мира уже в 2022 году. Альянс станет стимулом для обеспечения высокого уровня масштабности, эффективности и обеспечит доступ компаниям к уникальным возможностей и технологий.

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Сегодня Ford и Volkswagen имеют сильные позиции на рынке коммерческих фургонов и пикапов во всем мире. В частности, к популярным автомобилям брендов относятся Ford Transit и Ford Ranger, а также модели Volkswagen Transporter, VW Caddy и VW Amarok.

Кроме того, компании Volkswagen AG и Ford Motor Company подписали протокол о намерениях исследования возможностей для сотрудничества в сфере автономных транспортных средств и электромобилей и уже начали изучать перспективы в этом направлении.

Совокупные объемы производства легких коммерческих автомобилей обеих компаний во всем мире за 2018 год составили примерно 1,2 млн экземпляров, поэтому при условии увеличения объемов производства это сотрудничество может стать самым масштабным в отрасли.

В рамках альянса компания Ford MC будет заниматься разработкой и изготовлением среднеразмерных пикапов для обеих компаний, выход которых на рынок ожидается в 2022 году. Volkswagen AG в свою очередь намерен взять на себя разработку и выпуск городского фургона.

Управление Альянсом возьмет на себя специальная комиссия, которую возглавят генеральные директора брендов, а в ее состав войдут представители топ-менеджмента обеих компаний.

Важно заметить, что управление Альянсом не предусматривает перекрестного владения активам обеих компаний.

Напомним, что альянс Renault-Nissan-Mitsubishi стал автопроизводителем №1