У 2017 році французько-японський конгломерат автовиробників, після приєднання до нього Mitsubishi, обійшов німецький концерн за показниками продаж автомобілів, посівши перше місце рейтингу

Після приєднання до альянсу Renault-Nissan компанії Mitsubishi Motors, корпорація змогла збільшити загальний показник продаж легкових автомобілів до 10,61 млн одиниць, обійшовши попереднього лідера – концерн Volkswagen Group. Про це повідомляє Automotive News.

Окремо продажі Nissan склали 5,82 млн авто, Renault вдалося реалізувати 3,76 млн автомобілів, а компанії Mitsubishi 1,03 млн. Наступним етапом розвитку компанія бачить показник продаж на рівні 14 мільйонів авто.

Нагадаємо, до структури німецького автоконцерну входять, окрім Volkswagen такі марки як Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley та Bugatti. Хоча за прогнозами саме VW Group мала посісти перше місце у 2017 році, протягом дванадцяти місяців компанії вдалося реалізувати 10,53 млн автомобілів. Не останню роль у падінні продаж зіграв скандал, отримавший назву “Дизельгейт”. Таким чином Volksvagen посідає друге місце рейтингу світових автовиробників, а на третьому знаходиться Toyota з 10,2 млн проданих авто.

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