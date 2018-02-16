Виробники автомобілів преміум-класу бажають витрачати на створення нових автомобілів менше, так само, як і компанії, що домінують у бюджетному сегменті.

Електрокарие Audi e-tron quattro та Porsche Mission E були створені обома компаніями самостійно. Однак у подальшому електричні моделі двох компаній матимуть спільну платформу Premium Platform Electric (PPE).

Німецькі компанії взаємодіють між собою вже давно, але у останній час співпраця поглибилась – компанії діляться розробками у таких напрямках як електрифікація, мобільні та цифрові технології, автономний рух. Перші автомобілі на платформі PPE мають з’явитись наприкінці 2021 року.

У центрах технічних досліджень кожної з компаній у Інгольштадті та Вайсаху створені спеціальні підрозділи, котрі будуть працювати виключно над PPE. З боку Audi над проектом працюватимуть 550 інженерів, а від Porsche — 300. Результатом спільної роботи має стати три сімейства електромобілів.

“Якби ми вирішували питання, що стоять перед нами, самостійно – витрати були б приблизно на 30% вищими”, – прокоментував новий договір Олівер Блюм, пголова правління Porsche AG.

Читайте також: Цілком таємно: Джеймс Бонд продає власний Aston Martin