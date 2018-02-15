Актор Деніел Крейг задля благодійності розлучається з унікальним спортивним купе, створеним британською компанією спеціально для нього.

За свій вклад у серію фільмів про Джеймса Бонда актор Деніел Крейг був удостоєний не лише професійних нагород та всесвітнього визнання, а ще й таких бонусів, як іменний Aston Martin від самого виробника. Нині Vanquish 2014 року виставлено на аукціон Christie's.

Автомобілі Aston Martin стали невід'ємною частиною фільмів про Бонда – вже майже 50 років ці спорткари можна побачити у кожному фільмі. А за кермом, звичайно ж Бонд. Джеймс Бонд. Не зрадили англійським автомобілям і творці чотирьох фільмів, у яких знімався Крейг. Aston Martin Vanquish 2014 року, що належить Крейгу – один зі 100 автомобілів, випущених до 100-річча марки. Звичайно ж, Даніелів Vanquish має серійний номер 007.

Вартість автомобіля оцінюється від 400 000 до 600 000 доларів. Він буде показаний у салоні Christie's у Лос-Анджелесі з 27 лютого по 3 березня, перш ніж автомобіль потрапить на торги у Нью-Йорку 20 квітня. Надходження від продажу допоможуть благодійній організації New York City Opportunity Network, яка допомагає соціально-незахищеним школярам здобути освіту та кар'єру. Крейг та його дружина, актриса Рейчел Вайс, входять до складу правління цієї організації.

У минулому році Крейг сказав, що він ще раз зіграє Джеймса Бонда, востаннє. Очікується, що фільм вийде в прокат у листопаді 2019 року.

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