Перемовини про купівлю частки нижегородського автозаводу ГАЗ наразі призупинені. Так само, як і постачання на ГАЗ дизельних двигунів.

Санкції щодо російських підприємств почали діяти. Наступного дня після того, як стало відомо про можливе закриття двох російських заводів Ford, з аналогічним повідомленням виступив і німецький концерн Volkswagen.

За словами глави Volkswagen Group Rus Маркуса Озеговича, перемовини щодо можливого придбання «Фольксвагеном» частини російського автозаводу ГАЗ призупинені через санкції. На цьому заводі, окрім «Газелей», виготовляються автомобілі VW, Skoda та Mercedes.

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Можлива купівля акцій ГАЗу «Фольксвагеном» обговорювалась з кінця 2017 року, однак німецька сторона вийшла з перемовин. Також під питанням – поставка дизельних двигунів на ГАЗ для «Газелей», про які теж йшли перемовини.

Группа ГАЗ, яка забезпечує роботою близько 40 тисяч людей лише в Нижегородській області, знаходиться під санкціями США з квітня 2018 року. Будь-які операції з нею заборонені.

«Ми знаходимося в тісному контакті з урядами Росії і США, але проблема в тому, що ми не можемо зробити багато - це діалог, який йде між політиками, і нам залишається лише чекати прийнятих ними рішень», - констатував топ-менеджер.

Нагадаємо, топ-менеджер Volkswagen Group очолив український автозавод.