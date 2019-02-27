Новому Туарегу модификация с мощным турбодизелем V8 была обещана с самого начала, и выйдет в свет она только после презентации в Женеве.

Volkswagen готовит к женевскому дебюту новую модификацию Touareg 2019 с двигателем от Audi SQ7.

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Не всех покупателей дорогих представительских автомобилей удовлетворяют экономичность и экологичность современных двигателей – некоторым нужны мощность и скорость, а высокие цены на топливо совсем не пугают. Именно для них Volkswagen выводит на рынок Touareg с 4-литровым турбодизельным двигателем V8 от Audi SQ7 и Bentley Bentayga.

Мощность агрегата достигает 416 л.с., а крутящий момент – 900 Нм. Такие показатели делают Touareg не только единственной моделью марки с 8-цилиндровым мотором, но и самым мощным из Туарегов. При этом мотор соответствует современным эко-стандартам Euro 6d-TEMP.



Фото: Volkswagen Touareg V8 / Volkswagen

С этим мотором Touareg третьего поколения способен развивать максимальную скорость в 250 км/ч, а первую сотню набирать всего за 4,9 секунды. Такую же динамику, кстати, демонстрирует и представленный на днях Volkswagen T-Roc R.

Внешне новую версию кроссовера можно отличить лишь по небольшим шильдам V8 на радиаторной решетке и дверце багажника. Внутренняя отделка включает два фиксированных комплекта: Elegance с металлическими акцентами и Atmosphere с деревянными панелями. В салонах европейских дилеров новинка должна появиться уже в мае этого года.

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