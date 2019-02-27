Новому Туарегу модифікація з могутнім турбодизелем V8 була обіцяна від самого початку, та вийде в світ вона лише після презентації у Женеві.

Volkswagen готує до женевського дебюту нову модифікацію Touareg 2019 з двигуном від Audi SQ7.

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Не усіх покупців дорогих представницьких автомобілів задовольняють економічність та екологічність сучасних двигунів – декому потрібні потужність та швидкість, а високі ціни на пальне зовсім не лякають. Саме для них Volkswagen виводить на ринок Touareg з 4-літровим турбодизельним двигуном V8 від Audi SQ7 та Bentley Bentayga.

Потужність агрегату сягає 416 к.с., а крутний момент – 900 Нм. Такі показники роблять Touareg не лише єдиною моделлю марки з 8-циліндровим мотором, а й найпотужнішим з Туарегів. При цьому мотор відповідає сучасним еко-стандартам Euro 6d-TEMP.



Фото: Volkswagen Touareg V8 / Volkswagen

З цим мотором Touareg третього покоління здатен розвивати максимальну швидкість у 250 км/год, а першу сотню набирати усього за 4,9 секунди. Таку ж динаміку, до речі, демонструє і представлений днями Volkswagen T-Roc R.

Зовні нову версію кросовера можна відрізнити лише за невеличкими шильдами V8 на радіаторній решітці та дверцяті багажника. Внутрішнє оздоблення включає два фіксованих комплекти: Elegance з металевими акцентами та Atmosphere з дерев’яними панелями. У салонах європейських дилерів новинка має з’явитись вже у травні цього року.

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