По суті – це високий Golf R з тими ж силовими агрегатами та системою 4Motion.

Volkswagen T-Roc R – став другим “гарячим” кросовером німецької марки, після Touareg R50.

Читайте також: Правнук Фердинанда Порше презентує у Женеві свій електричний спорткар

Абсолютно усі силові агрегати й деяка техніка нового T-Roc R запозичені у останнього VW Golf R, включаючи 2-літровий турбомотор з віддачею у 300 “коней”, систему повного приводу 4Motion, 7-ступеневий “робот” DSG та гальма.

Першу сотню T-Roc R з гольфівським двигуном набирає за 4,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на 250 км/год. Творці кросовера з індексом R вирішили дати майбутнім власникам більше свободи, тож систему стабілізації в T-Roc R можна будеть повністю відключити.

Фото: Volkswagen T-Roc R / Volkswagen

Зовні новинка дуже близька до “приспортивленої” версії кросовера – T-Roc R-Line. Від останнього новачок відрізняється збільшеними повітрозабірниками спереду і чотирма патрубками титанової системи випуску Akrapovic ззаду.

T-Roc R оснащується 18-дюймовими легкосплавними дисками, а за доплату можна буде замовити 19-дюймові. Підвіска автомобіля стала більш жорсткою, а кліренс зменшився на 20 мм задля кращої стійкості і маневреності. Нові налаштування отримала і система рульового управління.

Побачити новий T-Roc R живцем можна буде наступного місяця на Женевському автосалоні, а старт продажів серійної машини очікується до кінця поточного року.

Також цікаво: Укравтодор назвав траси, які можуть стати платними