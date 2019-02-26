Три магістралі можуть стати першими платними дорогами у країні.

Разом зі Світовим банком “Укравтодор” проаналізував 10 доріг, котрі можна вдосконалити або перебудувати, виділивши три перспективних напрямки, які можуть стати першими платними дорогами України.

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Одним з таких напрямків може стати дорога, що сполучає Київ та Білу Церкву. Голова “Укрдорінвест” Олена Криворучко розповіла, що на будівництво нової дороги за маршрутом Київ – Біла Церква потрібно 535 мільйонів доларів та три роки. Для інвесторів будівництво платної дороги – не надто вигідне вкладення, оскільки, за попередніми підрахунками, повертати вони зможуть лише трохи більше 5% на рік.

Другий перспективний варіант – ділянка дороги Львів – Краковець протяжністю у 60 км.. На будівництво нової дороги тут знадобляться 290 мільйонів доларів і два роки.

Останнім у списку, але не за значенням, є магістраль Львів – Тернопіль, котру можна розширити з двох смуг до чотирьох. На це знадобиться 293 мільйони гривень і близько трьох років.

Щодо цін на проїзд платними автодорогами, то вони, як вважають експерти, будуть залежати від івесторів і локації. При цьому концессіонери пропонуватимуть різні тарифні плани – наприклад, суттєві знижки для тих, хто користується дорогою часто. Приміром, проїзд дорогою Київ – Біла Церква (приблизно 60 км) може коштувати, як 2-4 літри бензину, тобто 60 до 120 грн.

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