Неймовірні кадри демонструють страшний удар, після якого, здавалось би, неможливо залишитись цілим, однак фінал цієї "документалки" – щасливий.

Шокуючі кадри аварії демонструють, як троє дітей перебігають дорогу, у недозволеному місці. Страшний удар, від якого дівчинка пролетіла у повітрі кілька метрів, міг бути фатальним, однак усе обійшлось добре.

Дивіться також: Відео: BMW X1 виявився вбивцею пішоходів

Відео було знято вуличною камерою в минулі вихідні в одному з районів каліфорнійського міста Санта-Роза. Двоє хлопчаків встигли проскочити перед машиною, а їхній супутниці не пощастило і її збив автомобіль.

На записі видно, як автомобіль на швидкості збиває семирічну дівчинку, підкидає її в повітря і відкидає на кілька метрів. Неймовірно, але після цього дитина швидко приходить до тями, підводиться на ноги і втікає. Відео – не для людей зі слабкими нервами!



Пізніше поліція Санта-Рози повідомила, що дівчинка на ім’я Хейзел Канцет була доставлена ​​в лікарню, однак лікарі знайшли у неї лише подряпини та забої, всі кістки виявились цілими. Зараз поліцейські розшукують водія автомобіля, котрий зник з місця події, навіть не поцікавившись станом дитини.

Також цікаво: Найбільший ризик потрапити в аварію – всього 10 вечірніх хвилин