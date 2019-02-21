Британські страховики проаналізували дані 18 тисяч ДТП, що сталися протягом п'яти років, аби визначити, який час доби найбіль аварійно небезпечний.

Аналіз дозволив британським страховикам визначити досить точний час, коли імовірність потрапляння в аварію – найбільша.

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З'ясувалось, що 20% нещасних випадків відбувається між 16:00 і 18:00, при цьому 14,46% з них – у досить короткий період з 17:00 до 17:10, коли значна кількість британських службовців покидає свої офіси. Другий небезпечний період – з 14:00 до 16:00 з піком у 15: 00-15:10, хоча він менш істотний.

Також статистика показала, що 34,25% аварій – це удар в корму іншого автомобіля, ще 12,88% – через невдале “підрізання”. Трохи менше 8 відсотків складають аварії на виїзді парковки і близько 7 відсотків – при зміні смуги руху.

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