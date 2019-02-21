В Мінрегіоні вирішити дозволити будувати паркінги на дахах громадських будівель та споруд. Такий підхід допоможе вирішити проблему нестачі парко місць.

У проекті нових змін до ДБН щодо автостоянок (Зміна №2 до ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів") пропонується дозволити розміщувати парковки на експлуатованих покрівлях громадських будівель і споруд. Виняток становлять соціальні заклади — дитячі садки, школи та корпуси закладів охорони здоров’я з палатами.

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"Нестача паркомісць, особливо, у великих містах, — це одвічна проблема. І не тільки для України, а й для багатьох інших країн Європи та світу. Для її вирішення будують багатоповерхові та підземні паркінги, проектують автоматизовані та перехоплюючі стоянки, але все одно машиномісць не завжди вистачає. І для організації всіх цих парковок звичайно потрібно відповідне вільне місце, яке з кожним разом знайти стає все складніше. Виходом із цієї ситуації можуть стати паркінги на експлуатованих дахах громадських будинків. Тобто, на тих покрівлях, які пристосовані для різного господарчого використання. Ми проаналізували існуючий закордонний досвід та з’ясували, що ця альтернатива також можлива, наприклад, при проектуванні сучасних ТРЦ чи інших громадських закладів. Тому внесли відповідну зміну до ДБН, прописавши обов’язкові технічні вимоги та навантаження", — написав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Він підкреслив, що мова йде саме про експлуатовані покрівлі громадських будинків, тобто, такі, які дозволяють використовувати свою поверхню в різних цілях. "Сучасний світ не здивуєш проектами, на покрівлі яких розміщується великий паркінг, спортивний майданчик, парк чи навіть окреме місто посеред мегаполісу. І ми теж маємо йти в ногу із часом. Проектами таких ТРЦ чи інших громадських закладів обов’язково повинно передбачатися виконання всіх необхідних вимог і врахування додаткових навантажень від авто, щоб це було безпечно. У таких випадках це може бути, проте ніяк не означає, що відповідні парковки будуть проектуватися на кожній громадській будівлі", — відмітив Парцхаладзе.

Він привів у приклад парковку на покрівлі торгівельного центру Galeria Krakowska у польському Кракові, автостоянки торгівельних центрів в Італії, Франції та інших країн Європи та світу.

Зміни до ДБН розроблялися фахівцями ПАТ “КиївЗНДІЕП”, вже затверджені та вступлять в дію орієнтовно через 3 місяці після офіційного опублікування.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.