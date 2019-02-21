В Минрегионе решить позволить строить паркинги на крышах общественных зданий и сооружений. Такой подход поможет решить проблему нехватки парко мест.

В проекте новых изменений в ГСН относительно автостоянок (Изменение №2 к ГСН.2.3-15-2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей") предлагается разрешить размещать парковки на эксплуатируемых кровлях общественных зданий и сооружений. Исключение составляют социальные учреждения — детские сады, школы и корпуса учреждений здравоохранения с палатами.

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"Нехватка парковочных мест, особенно в крупных городах, — это извечная проблема. И не только для Украины, но и для многих других стран Европы и мира. Для ее решения строят многоэтажные и подземные паркинги, проектируют автоматизированные и перехватывающие стоянки, но все равно машиномест не всегда хватает. И для организации всех этих парковок конечно нужно соответствующее свободное место, которое с каждым разом найти становится все сложнее. Выходом из этой ситуации могут стать паркинги на эксплуатируемых крышах общественных зданий. То есть, на тех кровлях, которые приспособлены для различного хозяйственного использования. Мы проанализировали существующий зарубежный опыт и выяснили, что эта альтернатива также возможна, например, при проектировании современных ТРЦ или других общественных заведений. Поэтому внесли соответствующее изменение в ГСН, прописав обязательные технические требования и нагрузки", — написал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что речь идет именно об эксплуатируемых крышах общественных зданий, то есть, таких, которые позволяют использовать свою поверхность в различных целях. "Современный мир не удивишь проектами, на кровле которых размещается большой паркинг, спортивная площадка, парк или даже отдельный город посреди мегаполиса. И мы тоже должны идти в ногу со временем. Проектами таких ТРЦ или других общественных заведений обязательно должно предусматриваться выполнение всех необходимых требований и учета дополнительных нагрузок от авто, чтобы это было безопасно. В таких случаях это может быть, однако никак не означает, что соответствующие парковки будут проектироваться на каждом общественном здании", — отметил Парцхаладзе.

Он привел в пример парковку на крыше торгового центра Galeria Krakowska в польском Кракове, автостоянки торговых центров в Италии, Франции и других стран Европы и мира.

Изменения в ГСН разрабатывались специалистами ПАО “Киевзнииэп”, уже утверждены и вступят в силу ориентировочно через 3 месяца после официального опубликования.

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.