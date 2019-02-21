Британские страховщики проанализировали данные 18 тысяч ДТП, произошедших в течение пяти лет, чтобы определить, какое время суток наиболее аварийно опасное.

Анализ позволил британским страховщикам определить достаточно точное время, когда вероятность попадания в аварию – крупнейшая.

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Выяснилось, что 20% несчастных случаев происходит между 16:00 и 18:00, при этом 14,46% из них – в достаточно короткий период с 17:00 до 17:10, когда значительное количество британских служащих покидает свои офисы. Второй опасный период – с 14:00 до 16:00 с пиком в 15: 00-15:10, хотя он менее существенный.

Также статистика показала, что 34,25% аварий – это удар в корму другого автомобиля, еще 12,88% – при неудачном “подрезании”. Чуть меньше 8% составляют аварии на выезде парковки и около 7 процентов – при смене полосы движения.

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