Невероятные кадры демонстрируют страшный удар, после которого, казалось бы, невозможно остаться целым, однако финал этой "документалки" – счастливый.

Шокирующие кадры аварии демонстрируют, как трое детей перебегают дорогу в неположенном месте. Страшный удар, от которого девочка пролетела в воздухе несколько метров, мог быть фатальным, однако все обошлось хорошо.

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Видео было снято уличной камерой в минувшие выходные в одном из районов калифорнийского города Санта-Роза. Двое мальчишек успели проскочить перед машиной, а их спутнице не повезло и ее сбил автомобиль.

На записи видно, как автомобиль на скорости сбивает семилетнюю девочку, подбрасывает ее в воздух и отбрасывает на несколько метров. Невероятно, но после этого ребенок быстро приходит в себя, встает на ноги и убегает. Видео – не для слабонервных!

Позже полиция Санта-Розы сообщила, что девочка по имени Хейзел Канцет была доставлена в больницу, однако врачи нашли у нее только царапины и ушибы, все кости оказались целыми. Сейчас полицейские разыскивают водителя автомобиля, который скрылся с места происшествия, даже не поинтересовавшись состоянием ребенка.

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