могут стать первыми платными дорогами в стране.

Вместе со Всемирным банком “Укравтодор” проанализировал 10 дорог, которые можно усовершенствовать или перестроить, выделив три перспективных направления, которые могут стать первыми платными дорогами Украины.

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Одним из таких направлений может стать дорога, соединяющая Киев и Белую Церковь. Глава “Укрдоринвест” Елена Криворучко рассказала, что на строительство новой дороги по маршруту Киев – Белая Церковь требуется 535 миллионов долларов и три года. Для инвесторов строительство платной дороги – не слишком выгодное вложение, поскольку, по предварительным подсчетам, возвращать они смогут лишь чуть больше 5% в год.

Второй перспективный вариант – участок дороги Львов – Краковец протяженностью в 60 км.. На строительство новой дороги здесь понадобятся 290 миллионов долларов и два года.

Последней в списке, но не по значению, является магистраль Львов – Тернополь, которую можно расширить с двух полос до четырех. На это потребуется 293 миллиона гривен и около трех лет.

Относительно цен на проезд по платным автодорогам, то они, как считают эксперты, будут зависеть от ивесторов и локации. При этом концессионеры будут предлагать различные тарифные планы – например, существенные скидки для тех, кто пользуется дорогой часто. К примеру, проезд по дороге Киев – Белая Церковь (примерно 60 км) может стоить, как 2-4 литра бензина, то есть 60 до 120 грн.

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