Швейцарська компанія Piëch Automotive готує до дебюту свій перший автомобіль – купе Mark Zero.

Розробникик електрокара стверджують, що Piëch Mark Zero нічого не пов’язує з Porsche, окрім родинних зв’язків.

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Piëch Automotive – дітище Антона Піха, котрий є правнуком інженера Фердинанда Порше, творця фірми Porsche і не менш легендарного автомобіля Volkswagen Käfer/Beetle. На березневому автосалоні у Женеві компанія Piëch презентує свою першу модель – Mark Zero. Слідом за нею мають з’явитись седан, кросовер та ще один спорткар.

Фото: ескізи Piëch Mark Zero / Piëch Automotive

Зовнішній вигляд, компонування та стилістика автомобіля, судячи з ескізів, ближчі до Aston Martin DB9, ніж до сучасних автомобілів Porsche. При цьому машини обіцяють випускати за “німецькими виробничими традиціями”. Можливо, мова йде про довершену інженерію, ретельність конструювання та якість виготовлення.

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Автори Mark Zero запевняють, що для Mark Zero була розроблена модульна платформа, котра дозволяє використовувати не лише електричну силову установку, а й гібридну, водневу та звичайні ДВЗ. Антон Піх навіть сподівається продавати свою платформу іншим дрібним автовиробникам.

Фото: Засновники Piëch Automotive – Реа Старк Райчіч (зліва) та Антон Піх з електрокаром Mark Zero / Piëch Automotive

Наразі відомо, що тягові батареї Mark Zero розміщено у центральному тунелі та біля задньої осі. Потужність пари електродвигунів складає 610 к.с. Заявлений запас ходу на одній зарядці – 500 км за циклом WLTP.

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