Дві компанії з однаковими іменами збираються одночасно вийти в світ у Женеві.

На Женевському автосалоні 2019 буде два стенди, позначені як територія Hispano Suiza. Один займатиме марка Hispano Suiza Cars з Барселони, а інший – Hispano Suiza Automobilemanufaktur AG з німецького міста Цуґ.

Марка Hispano Suiza від самого початку “вела подвійне життя”. Заснована у 1904 році швейцарським інженером Марком Біркігтом та іспанськими підприємцями Хуаном Кастро і Даміаном Матеу.

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Розквіт марки Hispano Suiza припав на десяті-тридцяті роки минулого століття, однак з початком Другої світової у компанії почалась фінансова скрута, яка закінчилась банкрутством.

Нещодавно правнук одного з засновників – Мігель Суці Матеу, оголосив про відродження марки Hispano Suiza і прем’єру першої моделі під назвою Carmen на автосалоні у Женеві.



Фото: логотип іспанської Hispano Suiza

У той же самий час чергову спробу повернути історичний бренд з забуття збирається виконати ще один власник бренду – австрійський дизайнер Ервін Лео Хіммель. Його Hispano Suiza Automobile Manufaktur анонсувала прем’єру гіперкара Maguari HS1 GTC на Женевському автосалоні.



Фото: логотип німецької Hispano Suiza / Hispano Suiza

Повідомляється, що автомобіль отримав двигун V10 від Lamborgini Huracan з парою потужних турбін, семиступінчату коробку пердач з приводом на задню вісь. Модифікація двигуна дозволила “витиснути” з нього 1085 сил, замість стокових 600.

Фото: концепт гіперкара Hispano Suiza Maguari HS1 GTC / Hispano Suiza

Разом з тим, гіперкар Maguari HS1 GTC отримав карбоновий кузов. Усе це, за інформацією розробників, забезпечує йому прискорення до першї сотні за 2,8 секунди і максималку, електронно обмежену на 380 км/год.

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