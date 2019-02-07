Іспано-швейцарська марка автомобілів здобула собі славу на початку минулого століття, завдяки своїм автомобілям класу люкс і тепер хоче повернутись у гру. Знову.

Восени минулого року стало відомо, що правнук одного з засновників Hispano-Suiza збирається відродити люксову марку автомобілів.

Розквіт марки Hispano-Suiza припав на десяті-тридцяті роки минулого століття, однак з початком Другої світової у компанії почалась фінансова скрута, яка закінчилась банкрутством.

Після тривалого забуття на початку двотисячних “Іспано-Сюіза” вже намагалась повернути собі втрачену славу – у 2000, 2001 та 2002 роках були представлені концепти HS21, K8 та HS21 GTS. Останнім явлінням бренду став спорткар на базі Audi R8, показаний у 2010 році. Його планували продавати по 700 тисяч доларів, однак покупців на нього так і не знайшлось.

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Та Мігель Суці Матеу – правнук одного з засновників, не полишає надії відродити марку і готується показати на Женевському автосалоні черговий концепт. Можливо він, нарешті, дійде до серії.

Поки що Hispano-Suiza поширила три тизерних зображення нового автомобіля: силует кузову, ліхтар та карбонову раму машини. Повідомляється, що це буде “повністю електричний гіперлюксовий гранд турер” – інакше кажучи, ультрарозкішний гіперкар, здатний заткнути за пояс Audi E-Tron GT. Відома і назва автомобіля – Carmen, на честь матері Мігеля Матеу.

Фото: Hispano-Suiza Carmen / Hispano-Suiza

Силова установка гіперкара створена компанією QEV, котра працює з Formula E, “виробниками суперкарів і топовими автомобільними брендами”. Також відомо, що Hispano-Suiza збиратимуть вручну на мануфактурі у Барселоні; виробництво налагодять за фінансової підтримки Grup Peralada, що також належить родині Матеу.

Фото: Hispano-Suiza H6C Dubonnet Xenia 1938 року / з відкритих джерел

Та найцікавіше, що дизайн автомобіля буде створений з оглядкою на справді розкішне купе 1938 року H6C Dubonnet Xenia з унікальним аеродинамічним кузовом роботи французького ательє Saoutchik.

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