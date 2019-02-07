Испано-швейцарская марка автомобилей снискала себе славу в начале прошлого века, благодаря своим автомобилям класса люкс и теперь хочет вернуться в игру. Снова.

Осенью прошлого года стало известно, что правнук одного из основателей Hispano-Suiza собирается возродить люксовую марку автомобилей.

Расцвет марки Hispano-Suiza пришелся на десятые-тридцатые годы прошлого века, однако с началом Второй мировой в компании началась финансовые затруднения, которые закончились банкротством. После долгого забвения в начале двухтысячных "Испано-Сюиза" уже пыталась вернуть себе утраченную славу – в 2000, 2001 и 2002 годах были представлены концепты HS21, K8 и HS21 GTS. Последним явлением бренда стал спорткар на базе Audi R8, показанный в 2010 году. Его планировали продавать по 700 тысяч долларов, однако покупателей на него так и не нашлось.

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Но Мигель Суци Матеу – правнук одного из учредителей, не оставляет надежды возродить марку и готовится показать на Женевском автосалоне очередной концепт. Возможно, он, наконец, дойдет до серии.

Пока Hispano-Suiza распространила три тизерных изображения нового автомобиля: силуэт кузова, фару и карбоновую раму машины. Сообщается, что это будет "полностью электрический гиперлюксовий гранд турер" – иначе говоря, ультрароскошный гиперкар, способный заткнуть за пояс Audi E-Tron GT. Известно и название автомобиля – Carmen, в честь матери Мигеля Матеу.

Фото: Hispano-Suiza Carmen / Hispano-Suiza

Силовая установка гиперкара создана компанией QEV, которая работает с Formula E, "производителями суперкаров и топовыми автомобильными брендами". Также известно, что Hispano-Suiza будут собирать вручную на мануфактуре в Барселоне; производство наладят при финансовой поддержке Grup Peralada, что также принадлежит семье Матеу.

Фото: Hispano-Suiza H6C Dubonnet Xenia 1938 року / из открытых источников

Но самое интересное, что дизайн автомобиля будет создан с оглядкой на действительно роскошное купе 1938 года H6C Dubonnet Xenia с уникальным аэродинамическим кузовом работы французского ателье Saoutchik.

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