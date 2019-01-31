Модель называется Aiways U5 Electric SUV и может проехать до 460 км на одном заряде.

Китайский производитель электромобилей Aiways привезет на международное автошоу в Женеве электрический кроссовер U5 Electric SUV. Модель отличается своеобразным дизайном – отсутствием бампера, выдвижными ручками дверей и розеткой под фарой. Салон поражает современным дизайном и двумя огромными дисплеями.

Техническая начинка тоже очень высокотехнологичная. Емкость батареи 63 кВт-ч, что позволит проехать на одном заряде до 460 километров. Этот 5-местный SUV будет иметь передний привод с единым электродвигателем мощностью 190 л.с. и 315 ньютон-метров крутящего момента.

Больше подробностей – в обзоре новинок Женевского автосалона 2019.