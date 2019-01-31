Модель називається Aiways U5 Electric SUV і може проїхати до 460 км на одному заряді.

Китайський виробник електромобілів Aiways привезе на міжнародне автошоу в Женеві електричний кросовер U5 Electric SUV. Модель вирізняється своєрідним дизайном – відсутністю бампера, висувними ручками дверей та розеткою під фарою. Салон вражає сучасним дизайном та двома величезними дисплеями.

Технічна начинка теж дуже високотехнологічна. Ємність батареї 63 кВт-год, що дасть змогу проїхати на одному заряді до 460 кілометрів. Цей 5-місцевий SUV матиме передній привід з єдиним електродвигуном потіжністю 190 к.с. і 315 ньютон-метрів крутного моменту.

Більше подробиць – в огляді новинок Женевського автосалону 2019.