До народження цього спорткару доклав руку відомий німець Роланд Гумперт, що зараз працює на китайську фірму Aiways.

Торік китайський стартап Aiways заманив на посаду директора з продуктів знаменитого конструктора Роланда Гумперта, що раніше очолював Audi Motorsport, а згодом випускав суперкари під власною маркою. У Пекіні Aiways показала результат його роботи –електричне купе RG Nathalie.

Своєю назвою спорткар завдячує сімейству Гумпертів: RG – ініціали Роланда, а Наталі звуть його старшу доньку. Це вже друга поява електричного купе на публіці, та цього разу концепт постав з новим ім’ям і зовнішністю, а головне – розкрив технічні деталі.

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Ще під час появи першого прототипу Aiways пан Гумперт обіцяв, що електромобіль матиме запас ходу на одному заряді у 1200 км. Цифра досить неймовірна для нинішнього рівня батарей електрокарів. Та тепер стало зрозуміло, яким чино досягаються такі показники. Річ у тім, що RG Nathalie є своєрідним гібридом. Для руху автомобіль використовує акумулятор та паливні елементи на метанолі. Так, на звичайному спирті. Метанол надходить у блок паливних елементів, які на ходу дозаряджають тягову батарею.

Уся ця бортова електростанція живить чотири мотор-колеса. Потужність кожного з них – 75-80 кВт, що у сумі забезпечує еквівалент 408-435 к.с. при крутному моменті більше 1000 номів. Цього достатньо, аби прискорювати купе до сотні за 2,5 секунди і розвивати максимальні 300 км/год.

Aiways RG Nathalie – цілком робочий прототип (його навіть встигли протестувати кілька європейських журналістів), його вихід у світ запланований на наступний рік, але раніше до дилерів потрапить більш практичний електро-кросовер U5 Ion. “Наталю Роландівну” будуть випускати спочатку у Німеччині, а згодом і на китайському заводі Aiways. Оголошена вартість – 300 до 500 тисяч євро.

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