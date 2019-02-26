По сути – это высокий Golf R с теми же силовыми агрегатами и системой 4Motion.

Volkswagen T-Roc R - стал вторым "горячим" кроссовером немецкой марки, после Touareg R50.

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Абсолютно все силовые агрегаты и некоторая техника нового T-Roc R заимствованы у последнего VW Golf R, включая 2-литровый турбомотор с отдачей в 300 “лошадей”, систему полного привода 4Motion, 7-ступенчатый “робот” DSG и тормоза.

Первую сотню T-Roc R с гольфовским двигателем набирает за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч. Создатели кроссовера с индексом R решили дать будущим владельцам больше свободы, поэтому систему стабилизации в T-Roc R можно будеть полностью отключить.

Фото: Volkswagen T-Roc R / Volkswagen

Внешне новинка очень близка к "приспортивленой" версии кроссовера – T-Roc R-Line. От последнего новичок отличается увеличенными воздухозаборниками спереди и четырьмя патрубками титановой системы выпуска Akrapovic сзади.

T-Roc R оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а за доплату можно будет заказать 19-дюймовые. Подвеска автомобиля стала более жесткой, а клиренс уменьшился на 20 мм для лучшей устойчивости и маневренности. Новые настройки получила и система рулевого управления.

Увидеть новый T-Roc R живьем можно будет в следующем месяце на Женевском автосалоне, а старт продаж серийной машины ожидается к концу текущего года.

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