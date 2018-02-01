Так виглядає дипломна робота 15 студентів Istituto Europeo di Design з Турину. Модель стала повністю функціональною, завдяки участі в проекті Hyundai. Побачити концепт можна буде на Женевському автосалоні.

Європейський дизайн-центр Hyundai підтримав студентів італійського інституту у роботі над дипломною роботою – концептуальним електричним баггі Kite.

П’ятнадцять студентів останнього курсу з Istituto Europeo di Design (IED, Європейський інститут дизайну) об’єднались для роботи над спільним проектом. Молоді люди з Італії, Великобританії, Китаю, Індії, Мексики та Південної Кореї змогли зацікавити своєю роботою Європейський дизайн-центр Hyundai і отримали від підрозділу корейської корпорації підтримку.

Спільний проект електробаггі, що отримав назву Kite, наступного місяця покажуть публіці на стенді Hyundai під час Женевського автосалону. Баггі має повномасштабні габарити, функціональну конструкцію, та буде оснащено електричним мотором, що приводитиме у рух обидві осі.

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