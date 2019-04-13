Все они отличаются типами кузова, и все же выглядят почти одинаково. За исключением одного.

Jeep Easter Safari стало уже своеобразной традицией для американского производителя и в этом году объектом внимания стал новый пикап Jeep Gladiator, который превратили сразу в 6 необычных моделей.

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Ни один из них, к сожалению, не будет выпущен серийно, зато каждый желающий может построить себе нечто подобное самостоятельно, используя компоненты из нового каталога Jeep Performance Parts.

Jeep Gladiator Wayout

Этот концепт создан с прицелом на комфортные путешествия с ночевкой на природе. Двухместная палатка на крыше, навес, светодиодное освещение, 2 дополнительных топливных бака, поднятая на 2 дюйма подвеска, шноркель, 17-дюймовые колеса с 37-дюймовой резиной и система подкачки с компрессором ARB – вот все, что нужно. Отделка салона коричневой кожей с лазерной гравировкой топографических карт – чисто эстетический элемент.

Jeep Gladiator Flatbill

Flatbill неплохо подготовлен для бездорожья и транспортировки пары легких кроссовых байков. Новые бамперы, расширители колесных арок, карбоновый капот с дополнительными воздуховодами, мосты Dynatrac Pro Rock 60 и плюс 4 дюйма клиренсу, благодаря новым амортизаторам и 20-дюймовым дискам с 40-дюймовыми шинами.

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Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter

Стилизованный под армейский пикап M715 конца 1960-х, современный M715 Five-Quarter выглядит абсолютным шоу-стоппером. Автомобиль получил светодиодные фары и фонари от оригинального M715 также "начиненные" диодами, углепластиковым обвесом спереди и алюминиевой грузовой платформой сзади. Также пикап получил мосты Dynatrac Pro rock 60 спереди и Dynatrac Pro rock 80 сзади, 20-дюймовые колеса с агрессивными 40-дюймовыми шинами. А под капотом прописался 6,2-литровый V8 Hellcat мощностью более 700 к. с.

Jeep Gladiator J6

Концепт J6 стилизован под Jeep Honcho 1978 года и является второй в современной линейке прототипов версией пикапа с 2-дверной кабиной. Большая грузовая платформа получила особое дизайнерское оформление и дугу безопасности с дополнительным освещением. В придачу Gladiator получил 17-дюймовые колеса с 37-дюймовыми шинами и дополнительные 2 дюйма дорожного просвета.

Jeep Gladiator JT Scrambler

Ожидалось, что Jeep представит новый серийный пикап Scrambler, по аналогии с оригинального CJ-7, который выпускался в 1980-х. Однако новый Jeep Scrambler оказался очередным концептом. Кроме стилизованного кузова Gladiator получил 2-дюймовый лифт-кит, 17-дюймовые колеса с шинами на 37 дюймов дуги безопасности со светодиодными прожекторами.

Jeep Gladiator Gravity

Gravity создан для любителей рок-кроулинга-скалолазания на машине и пешком. Пикап получил открытую кабину с трубами каркаса вместо дверцы и тканевым крышей. Лобовое стекло Gravity имеет дополнительную защиту от повреждений во время движения по бездорожью. Также модель имеет 17-дюймовые колеса с 35-дюймовой резиной, дополнительные 2 дюйма клиренса, каркас безопасности и дополнительное LED-освещение. В грузовом отсеке появилось немало креплений для багажа.

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