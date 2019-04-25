Імпортер японських автомоблів "Mitsubishi Motors Україна" запросила чемпіонку з дзюдо Дар’ю Білодід стати амбасадором бренду в Україні.

Наймолодша чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід стане обличчям проекту “М’який шлях” разом з брендом автомобілів Mitsubishi. Спортсменка отримала від компанії-партнера новий автомобіль - Mitsubishi Eclipse Cross яскраво-червоного кольору. Вона буде пропагувати безпечне водіння та необхідність використовувати паси безпеки в автомобілі. Зі свого боку керівництво "Mitsubishi Motors Україна" буде підтримувати амбітних дітей-спортсменів. Наприклад, нещодавно було закуплено й подаровано кілька комплектів форми для одніє команди з дзюдо.

Читайте також: як новий Mitsubishi L200 випробували бездоріжжям у Карпатах

Дзюдо як вид спорту, бойове мистецтво та філософія життя дуже популярне в Японії, на батьківщині бренду Mitsubishi. “Україна та Японія схожі більше, ніж здається на перший погляд. Дві країни, які гідно пережили довгий і складний процес формування своїх культур та традицій. Саме тому дзюдо. Адже насамперед — це філософія. Окрім фізичного виховання, велику увагу приділяють духовності й концентрації, вчать, як бути стриманим, триматися гідно та поважати супротивника”, — розповідає Нішіно Кейсуке, генеральний директор компанії “Ем Ем Сі Україна”, офіційного імпортера автомобілів Mitsubishi в Україні

Нішіно Кейсуке та Дар’я Білодід

Дар’я Білодід — наймолодша чемпіонка світу з дзюдо й чи не найпопулярніша українка в Японії. А ще дівчина має активну життєву позицію, нині вона Посол доброї волі з питань туризму та культурних зв’язків між Японією й Україною. Найбільша мета Дар'ї в спортивній кар'єрі – виграти Олімпійські ігри.

“Як японська інвестиційна компанія ми дуже зацікавлені у олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо у 2020 році. А як компанія, що досить довго працює на українському ринку, ми хочемо зробити свій внесок у спортивний розвиток країни. Я запитав себе – хто ж буде потенційним олімпійським чемпіоном 2020 року? Дар’я була першою, про кого я подумав. Вона наймолодша світова чемпіонка з дзюдо за всю історію розвитку цього спорту і, як ніхто, достойно репрезентує цінності бренду Mitsubishi”, — зазначив Нішіно Кейсуке.

Проект “М’який шлях”, натхненницею якого стане Дар’я, має на меті підвищувати обізнаність водіїв щодо свідомого керування автомобілем і безпеки на дорозі. Ключовим для Дар’ї протягом співпраці з брендом стане безпечне водіння і, звісно ж, допомога спортсменам-дзюдоїстам на батьківщині та популяризування цього виду спорту.

“Перша суспільна ініціатива, яку ми плануємо реалізувати – це соціальний проект про безпеку на дорозі. Я нещодавно сама стала водієм і розумію, як це важливо, адже водій має нести відповідальність не тільки за себе, а ще й за інших людей”, — коментує Дар’я Білодід.

Нагадаємо, що пікап Mitsubishi L200 навчили розганятись до сотні за 3,5 секунди.