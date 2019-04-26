Прежде, чем попасть в баки автомобилей, топливо проходит несколько этапов проверки.

Вопрос качества горючего оставался острым всегда. К сожалению, потребители самостоятельно не могут контролировать качество топлива. Ведь для этого нужны дорогие тесты. Стоимость анализа одной пробы составляет около тысячи гривен. Поэтому крупные сети АЗС наладили целый комплекс проверок, чтобы быть уверенным в качестве топлива на всех этапах пути горючего.

Путь бензина, дизтоплива или автогаза начинается с нефтеперерабатывающих заводов. В Украине их два: Кременчугский и Шебелинский. Они обеспечивают около 30% украинского рынка. Остальные 70% – импортируются. Отследим путь топлива к потребителю на примере отечественного топлива от Шебелинского НПЗ, который на отечественном рынке представлен маркой Shebel.

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Каждая партия произведенного на заводе бензина проходит обязательную проверку в аккредитованной лаборатории – получает паспорт качества и сертификат соответствия. С этими документами можно ознакомиться в уголке потребителя на той АЗС, которая продает это топливо.

С нефтеперерабатывающего завода топливо попадает на нефтебазу, а уже оттуда – на АЗС. На всех этапах цистерны и резервуары обязательно пломбируются. А еще на каждой заправке хранятся пробы, отобранные из трех последних бензовозов. Их отбирают с помощью специальных мобильных лабораторий, которые есть у крупных операторов рынка.

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Чтобы избежать бензина сомнительного качества, лучше отдавать предпочтение авторитетным игрокам рынка, которые несут ответственность за качество. Слишком низкая цена или неудовлетворительный внешний вид заправки должны вызвать подозрение в качестве горючего.

Но если Вы все же заправились некачественным топливом, то можно привлечь к ответственности продавца. Чтобы официально предъявить претензии, необходимо сохранить чек, также желательно составить акт в двух экземплярах, чтобы его подписал кто-то из ответственных лиц АЗС, или свидетелей.

Напомним, что независимые эксперты проверили дизтопливо на украинских АЗС.