Инженер из США построил прототип робота, предназначенного для дорожной полиции. Робот снижает риск внезапного нападения на патрульного.

Каждый год от нападений нарушителей в мире умирают десятки полицейских. Чтобы снизить эту опасность, инженер Рубен Брюэр из некоммерческого исследовательского института SRI International создал робота, с помощью которого можно провести стандартные действия при остановке машины. Робот прикреплен к полицейской машине и начинает действовать, когда оба авто останавливаются. Он закреплен на телескопической штанге вдоль левого борта патрульного автомобиля и после остановки выкатывается вперед, чтобы оказаться напротив окна водителя. При этом устройство разворачивает планку с шипами под колесами автомобиля – на случай, если нарушитель попытается скрыться.

На роботе есть шлем, сканер водительского удостоверения, видеокамера, экран и даже принтер, который печатает штрафную квитанцию. Полицейский при этом управляет роботом из своего автомобиля.

Смотрите видео, как робот штрафует автонарушителя:

Напомним, почему полиция не штрафует пешеходов.