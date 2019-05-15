Незважаючи на популярність подібного транспорту у Європі та США, перевірку безпечності "мотор-хоумів" експертні організації типу EuroNCAP та IIHS не проводять.

Мінтранс Швеції постановив впровадити обов’язкові краш-тести та інші перевірки безпечності для житла на колесах. Перші ж проведені випробування продемонстрували жахливі результати.

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Перевірку проходили два типи житлових транспортних засобів: з суцільним кузовом-кабіною та кабіною з платформою, на якій надбудована житлова частина машини. Випробування на лобове зіткнення проводились на швидкості у 65 км/год, що відповідає 90 км/год для легкових авто, оскільки автобудинки значно важчі.

Автодім з інтегрованою житловою частиною показав вкрай погані результати, які за мірками EuroNCAP не дотягли б навіть до однієї зірочки. Особливу небезпеку для життя авто-туристів у разі аварії становлять меблі та побутова техніка у салоні, які від удару зриваються зі своїх місць і перетворюються на вбивчі снаряди. Зауважте, як при цьому поводиться сам кузов автомобіля – він зміщується відносно бази машини, мов кришка скриньки.



Трохи кращий результат показав напівінтегрований автодім, оскільки у його конструкції збереглись силові елементи оригінального кузова й кабіни, які від початку розроблялись таким чином, аби відповідати європейським нормам безпеки і проходити краш-тести.

У будь-якому випадку, порівняно з сучасними легковими автомобілями, автобудинки знаходяться на найнижчому щаблі за показником безпеки, тож, незважаючи на комфорт та переваги, які вони пропонують любителям подорожей, краще двічи подумати, чи довірити такій бляшанці життя своєї родини.

Уряд Швеції звернувся до EuroNCAP з проханням розглянути можливість проведення регулярних обов’язкових краш-тестів для цієї категорії транспорту.

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