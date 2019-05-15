Несмотря на популярность подобного транспорта в Европе и США, проверку безопасности "мотор-хоумов" экспертные организации типа EuroNCAP и IIHS не проводят.

Минтранс Швеции постановил ввести обязательные краш-тесты и другие проверки безопасности для жилья на колесах. Первые проведенные испытания показали ужасные результаты.

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Проверку проходили два типа жилых транспортных средств: со сплошным кузовом-кабиной и кабиной с платформой, на которой надстроена жилая часть машины. Испытания на лобовое столкновение проводились на скорости в 65 км/ч, что соответствует 90 км/ч для легковых автомобилей, так как автодома значительно тяжелее.

Автодом с интегрированной жилой частью показал крайне плохие результаты, по меркам EuroNCAP не дотянули бы даже до одной звездочки. Особую опасность для жизни авто-туристов в случае аварии составляют мебель и бытовая техника в салоне, которые от удара срываются со своих мест и превращаются в убийственные снаряды. Заметьте, как при этом ведет себя сам кузов автомобиля – он смещается относительно базы машины, как крышка ящика.

Немного лучший результат показал полуинтегрированная автодом, поскольку в его конструкции сохранились силовые элементы оригинального кузова и кабины, которые изначально разрабатывались таким образом, чтобы соответствовать европейским нормам безопасности и проходить краш-тесты.

В любом случае, по сравнению с современными автомобилями, автодома находятся на самой низкой ступени по показателю безопасности, поэтому, несмотря на комфорт и преимущества, которые они предлагают любителям путешествий, лучше дважды подумать, доверить такой жестянке жизни своей семьи.

Правительство Швеции обратился к EuroNCAP с просьбой рассмотреть возможность проведения регулярных обязательных краш-тестов для этой категории транспорта.

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