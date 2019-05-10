Японські компакти за результатами краш-тестів отримали оцінку Top Safety Pick від IIHS.

За результатами краш-тестів нового покоління хетчбек та седан Mazda3 отримали оцінку відмінно, однак не дістали найвищої нагороди IIHS через “трійку” за оптику.

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Top Safety Pick – є еквівалентом оцінки 4, тоді як “відмінно” – це Top Safety Pick+. Плюсик останнім моделям Mazda3 не дістався лише через те, що результат експертизи світлотехніки базових версій машин дотягнув лише до “прийнятно”, або до “трійки”.



Всі основні категорії краш-тестів, такі як фронтальне зіткнення з нерухомою та рухомою перешкодою, боковий удар, наїзд ззаду тощо, отримали схвальні відгуки. Експерти IIHS відзначили, що електронний помічник гальм, який входить у стандартне оснащення хетчбека і є опцією для седана, дозволив Mazda3 показати кращий результат у класі за тестами відповідних систем. Так, обидва автомобілі обладнані цією системою змогли уникнути зіткнень на швидкості у 20 км/год та 40 км/год.

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