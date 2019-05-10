Японские компакты по результатам краш-тестов получили оценку Top Safety Pick от IIHS.

По результатам краш-тестов нового поколения хэтчбек и седан Mazda3 получили оценку отлично, однако не получили высшей награды IIHS из-за "тройки" за оптику.

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Top Safety Pick – является эквивалентом оценки 4, тогда как "отлично" – это Top Safety Pick +. Плюсик последним моделям Mazda3 не достался только потому, что результат экспертизы светотехники базовых версий машин дотянул только до "приемлемо", или до "тройки".

Все основные категории краш-тестов, такие как фронтальное столкновение с неподвижным и подвижным препятствием, боковой удар, наезд сзади и т.д., получили положительные отзывы. Эксперты IIHS отметили, что электронный помощник тормозов, который входит в стандартное оснащение хэтчбека и является опцией для седана, позволил Mazda3 показать лучший результат в классе по тестам соответствующих систем. Так, оба автомобиля оборудованные этой системой смогли избежать столкновений на скорости в 20 км/ч и 40 км/ч.

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