11:42, сегодня

Компактный кроссовер Mazda CX-3 выглядит одновременно милым и дерзким. И ездит так же. У него лишь один минус, да и тот ему можно простить.

Внешность

1. Внешний вид

Дизайн Mazda СХ-3 можно назвать его сильной стороной.

Чистые, лаконичные линии кузова и никаких ассоциаций с миниатюрным хэтчбеком Mazda2 на агрегатах которого построен СХ-3. Скорее, СХ-3 напоминает старший СХ-5 прошлого поколения. Издалека, несмотря на разницу в длине в 28 сантиметров, их нетрудно перепутать.

2. Имидж

Маркетологи целились с "Си-Экс-Три" в молодежную аудиторию. Но он не испортит имиджа и тем, кто не стремится хвастать машиной. Сдержанный дизайн Mazda CX-3, выполненный в фирменном стиле, привлекает к себе внимание лишь тогда, когда это нужно.

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3. Индивидуализация

При желании и финансовой возможности владелец нового СХ-3 может персонифицировать свой кроссовер и сделать его заметным на дороге. Дилеры предлагают фирменные накладки для тюнинга бамперов и порогов кроссовера, спойлер и наклейки на кузов. Значительно больше дополнительных аксессуаров предназначено для салона автомобиля.

Кроссовер доступен в семи цветах кузова на выбор, можно выбрать из четырех цветов 16-дюймовых легкосплавных дисков и двух 18-дюймовых.

Mazda CX-3 предлагается в двух фиксированных комплектациях: Touring+ и Style+ для каждой пары доступных двигателей. Большинство из нужных аксессуаров уже включены в набор установленных опций.

Салон

4. Эргономика

Оказавшись внутри CX-3, сразу узнаешь стилистику современных автомобилей Mazda. Заостренная центральная панель с экраном мультимедийной системы в центре и “соплами” климатической системы по бокам, небольшой пухлый руль, коротенький рычаг коробки передач. Линии интерьера перекликаются с дизайном кузова, создавая особенно удобное пространство вокруг водителя. Здесь все под рукой. Людям со средними параметрами роста и комплекции здесь удобно.



Впрочем, автомобиль создан не для великанов. Вряд ли высокий водитель расположится за рулем CX-3 так же удобно, как, скажем, хрупкая студентка-первокурсница.



А если и так, сесть “за собой” он уже не сможет – позади критически мало места. И это тот самый минус Mazda CX-3 и пожалуй единственное, что напоминает о родстве с Мazda2. На задних сиденьях пространство урезано по всем измерениям:

Передний ряд, мм Задний ряд, мм Высота от подушек сидений до потолка 976 944 Ширина салона на уровне плеч 1360 1281 Ширина салона на уровне бедер 1329 1245 Пространство для ног 1058 888

5. Обзорность

Система мониторинга слепых зон, парковочные датчики и камера заднего вида делают жизнь владельца Mazda CX-3 значительно удобнее и безопаснее. В целом обзорность у кроссовера довольно хорошая, однако широкие задние стойки создают достаточно большую “слепую зону”. Именно здесь и приходят на помощь электронные помощники, которые сообщают водителю о появлении объектов в секторах, которые не осматриваются.

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6. Интерьер

Лаконичный дизайн в сочетании с качественными материалами отделки создают хорошую атмосферу в салоне СХ-3. Закрепляет это впечатление отделка высокого уровня с хорошей подгонкой панелей. А еще хорошая шумоизоляция. Пусть в салоне СХ-3 и не немая тишина, и посторонних звуков здесь, кажется, не больше, чем у флагманского СХ-9.

В отделке базовых версий модели используется ткань черного цвета, для более дорогих предусмотрена натуральная кожа в сочетании с искусственной, также черного цвета.

Мультируль отделан натуральной кожей с приятной на ощупь прошивкой, регулируется в двух направлениях и имеет подогрев в точках хвата. У кроссоверов в комплектации Style+ под рулем находятся “лепестки” переключения скоростей.



Приборы представляют собой комбинацию механических элементов и цветных дисплеев. Справа от водителя такая комбинация повторяется в виде сенсорного экрана мультимедийной системы и трех “шайб” климатической системы. А внизу на тоннеле находится третий техно-механический блок – рычаг КП и джойстик для управления мультимедийной системой во время движения.



Информационно развлекательный центр поддерживает коммуникации с электроникой на Android и iOS, а для подключения устройств есть два USB-порта на центральной консоли. Размещены они очень тесно, поэтому некоторые штекеры подключить будет невозможно.

7. Багажник

Багажник Mazda CX-3 небольшой, но имеет правильные формы. В обычном положении спинок задних кресел грузовое отделение вмещает всего 350 литров поклажи. Длина багажника 80 см, а расстояние от арки до арки – ровно один метр.



Если сложить спинки задних кресел, длина пола составит 1,44 метра, а багажник сможет вместить уже 1260 литров поклажи. Достаточно, например, для пары больших дорожных сумок с экипировкой и пары сноубордов в чехлах. Еще и немного места останется.

Электрика

8. Системы комфорта

Почти все системы, что делают сосуществование с Mazda CX-3 комфортным и удобным, поставляются уже в базовом исполнении. Исключение составляют электрическая регулировка сиденья водителя с памятью и цветной проекционный дисплей, которых не хватает более доступным версиям.



Независимо от выбранной комплектации, CX-3 оснащен климат-контролем, подогревом передних сидений, кнопкой запуска двигателя с функцией Start/Stop, полностью светодиодной оптикой.

В списке вспомогательных систем CX-3 в комплектации TOURING+ значатся круиз-контроль, датчики дождя и света, а также задние парковочные датчики. Те, кто выберет тсполнение Style+, получат также камеру заднего вида и функцию бесключевого доступа.

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9. Мультимедиа

Фирменная мультимедийная система MZD Connect с цветным TFT-монитором 7" и джойстиком HMI на центральном тоннеле является достаточно простой для пользования. Меню интуитивно понятное, не перегруженное лишними функциями.



Из соображений безопасности, во время движения автомобиля управление функциями информационно-развлекательного комплекса на сенсорном экране блокируется. Выполнять те или иные операции можно с помощью кнопок на руле и джойстика на центральном тоннеле.

10. Акустика

Шесть динамиков, эквалайзер и хорошая шумоизоляция обеспечивают очень неплохое звучание штатной стереосистемы. Альтернативой является акустическая система премиум-класса Bose. Источником музыки или видео может быть лазерный диск, подключенный через разъем USB или AUX устройство, Bluetooth-соединения, Android Auto, Apple Car Play, Mirror Link.

11. Уровень автономности

Оснащение Mazda CX-3 электронными помощниками водителя стандартное для класса. В частности, существует система безопасного торможения в городе, предупреждение о выходе из полосы движения, предупреждение о поперечном движении сзади, контроль “слепых зон”. А вот активного круиз-контроля нет.

Механика

12. Мотор

Mazda фактически оставляет покупателей без выбора, поскольку для CX-3 предлагается лишь двухлитровый 121-сильный двигатель с моноприводом или тот же мотор с полноприводной трансмиссией и мощностью в 150 “лошадей”. Крутящий момент в обоих случаях 206 ньютон-метров при 2800 оборотах в минуту. Фактически, это один и тот же двигатель, хорошо знакомый по другим моделям японского производителя.

Инженерам японской компании удалось добиться от атмосферников серии Skyactiv показателей, не хуже чем у турбомоторов.

Нынешнее поколение атмосферных двигателей Mazda Skyactiv G имеет достаточно высокую производительность при низком расходе топлива (средний показатель для CX-3 по меркам NEDC: 6,1 л/100 км и 6,7 л/100 км для 2WD и 4WD соответственно). Вместе с тем двигатели имеют низкий показатель уровня вредных выбросов. Бесспорными преимуществами двигателей без турбины или компрессора является больший ресурс и отсутствие “турбоямы” во время ускорения.



Учитывая, что полноприводный CX-3 2WD тяжелее своего товарища (1292 кг против 1217 кг), разница в мощности вряд ли будет ощутима во время ускорения, хотя по паспорту мотор на 150 сил обеспечивает разгон до сотни за 9,6 секунды, тогда как более слабая версия делает это за 9,9.

Двухлитровый двигатель в любом исполнении обеспечивает Mazda CX-3 достаточно динамичное ускорение. И все же “Си-Икс-Три” создан для города. В реальной жизни он обеспечивает нужную в мегаполисе динамику, а за пределами населенных пунктов крейсерской для него является скорость 90-100 км/ ч, зона комфорта – до 120 км/час.

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13. Коробка передач

Независимо от версии и исполнения в Украине Mazda CX-3 доступна только с автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Трансмиссия имеет функцию Drive Selection, с помощью которой водитель может менять настройки работы КП. Доступно два режима настроек: обычный и спортивный, в котором реакции автомобиля на руль и газ становятся более чувствительными.



Даже в обычном режиме коробка передач CX-3 обеспечивает бодрую динамику, а в спорт-режиме силовые агрегаты выкладываются на полную, позволяя получить тот самый паспортный разгон до сотни за 9,6 секунды. Опционально доступны переключатели КП под рулем.

14. Проходимость

Mazda CX-3 знает, что он городской кроссовер, и даже не пытается притворяться джипом – обтекаемые формы кузова, большие колесные диски, немалый передний свес бампера – все говорит о том, что это высокий хэтчбек. И внедорожные возможности у него соответствующие.





При этом 16 сантиметров дорожного просвета позволяют с легкостью заезжать на бордюр и не слишком волноваться во время движения по грунтовым тропинкам.

15. Подвеска

Подвеска Mazda CX-3 имеет традиционную конструкцию: спереди установлены амортизаторы и пружины по схеме МакФерсона, а сзади – торсионная балка. Просто удивительно, насколько разными могут быть подвески автомобилей, построенных на одной платформе. В работе шасси СХ-3 не чувствуется ни намека на “невесомость” В-класса, но нет и “тяжести”, неповоротливости подвески больших кроссоверов.

Опять же, по ощущениям очень похоже на хэтчбек Mazda3, причем дополнительная высота машины практически незаметна. Особенно хорошо работа подвески ощущается во время активного управления с активированным режимом Sport. Баланс настроек подвески вкупе с полным приводом обеспечивают паркетнику японской марки почти “легковую” управляемость и стабильность на дороге.

Фирменная система G-Vectoring Control обеспечивает легкость и точность управления, благодаря распределению крутящего момента по осям, с учетом положения руля, и оптимизации нагрузки на каждое колесо. Она также способствует более мягкому, более плавному ускорению.

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Вождение

16. Управляемость

Место водителя, двигатель и трансмиссия у этого кроссовера, как и в остальных современных Mazda, создают ощущение драйверского автомобиля, даром, что коробка передач автоматическая. Сами японцы, кстати, описывают это как ощущение неразрывной связи с автомобилем и называют его Jinba Ittai – единство всадника и лошади.



Это становится понятно с первых минут за рулем. В поведении кроссовера на дороге нет неожиданностей или недоразумений – он едет и управляется так, как от него ожидаешь: легко, четко, динамично.

Лепестки или ручной режим коробки передач позволяют водителю самому решать, когда переключаться, если в том будет потребность. Однако, честно говоря, сидя зимой на теплом кожаном кресле и грея руки на руле, не слишком хочется лишний раз дергаться с переключениями. Да и “автомат” выполняет свою работу умело, так что тут можно только “расслабиться и получать удовольствие”. А еще лучше делать то же самое с включенным круиз-контролем.

17. Динамика

Производитель не указывает в технической информации данных о времени ускорения до 50 км/час. Жаль, потому что именно в таких границах происходит большинство стартов в городе. Но компактный кроссовер Mazda однозначно выполняет это упражнение быстро.



Ускорение для обгона на трассе – единственный действительно оправданный случай, когда можно использовать ручной режим переключения.

18. Тормозная система

Хотя кроссовер до космических скоростей не разгоняется, держать его под контролем нужно. С этой работой, кажется, могли бы справиться и более простые тормоза, вместе с электронными помощниками. Но создатели Mazda CX-3, для верности выделили крососверу мощные дисковые тормоза – 295 мм на передней оси и 281 мм на задней.

Фирменная система i-ELOOP, управление которой осуществляется через меню мультимедийного комплекса, позволяет во время торможения применять рекуперацию энергии и накапливать ее в специальном конденсаторе, от которого потом могут быть запитаны штатный аккумулятор автомобиля и бортовые потребители энергии без использования генератора.

19. Безопасность

Системы активной и пассивной безопасности, входящие в состав комплекса Mazda iActivesense – являются еще одной сильной чертой CX-3. В оснащение абсолютно всех версий и исполнений Mazda CX-3 входит полный набор современных систем безопасности, включая адаптивный дальний свет.

Также автомобиль оборудован шестью подушками безопасности.

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Эксплуатация

20. Технические особенности

Mazda CX-3 сочетает техническую простоту с высокой технологичностью. Для пользователя это означает надежность и выносливость таких важных узлов и агрегатов, как двигатель, трансмиссия и подвеска, а также нечастый и несложный ремонт для них. С другой же стороны, широкое применение электронных систем требует высокой квалификации мастеров и сервисного оборудования для диагностики и ремонта машины. А значит делать это лучше на официальном сервисе.

21. Стоимость

Mazda CX-3 в Украине стоит от 678 700 гривен за комплектацию Touring+, а самая дорогая полноприводная версия Style+ обойдется в 813 900 гривен. За 135 тысяч гривен разницы покупатель получит полный привод, кожаный салон, электрокресла, проекционный дисплей, подрулевые переключатели КП, видеокамеру заднего вида, бесключевой доступ и 18-дюймовые диски. Исключительно все вместе. Выбрать что-то отдельно не получится.

Считаете, что это дорого – загляните на страницу Renault, где вам предложат Captur в максимальной комплектации за 642 тысячи гривен. Но там будет лишь 115 к. с., передний привод, 17-дюймовые диски и более простая электроника. Или Hyundai Creta (123 к.с., 626 – 695 тысяч гривен) с очень похожими характеристиками.



Примерно в одной цене с Mazda CX-3 находятся полноприводный Juke, который в топ-оснащении стоит 808 тысяч гривен, и Toyota C-HR, который играет в ценовом диапазоне от 708 до 818 тысяч гривен, предлагая близкие по характеристикам турбомоторы и оснащение.

На другом конце ценовой лестницы находятся Mini Countryman стоимостью от 776 тысяч гривен до 1 миллиона 27 тысяч гривен и Audi Q2 стоимостью от 867 тысяч до 995 тысяч гривен в максимальной комплектации за бензиновую моноприводную версию.

22. Удешевление

Mazda с начала двухтысячных удается выпускать автомобили, дизайн которых выглядит актуальным даже через 20 лет. Надежность – тоже не последний фактор, который помог автомобилям японской марки завоевать уважение украинских автомобилистов.

Это касается большинства машин Mazda на вторичном рынке. Но с CX-3 ситуация другая: полноприводные бензиновые кроссоверы (2016–2017 г.в., пробег от 20 тыс км) стоят в среднем 555 тысяч гривен – это достаточно заметное удешевление, однако в течение следующих четырех-пяти лет падение стоимости значительно снизится – так же, как это прослеживается в случае с Mazda3 последнего поколения.

23. Текущие расходы

Средний расход топлива зимой, после тест-драйва и без всякого намека на экономичное вождение составил 9,5 литров на 100 км. При среднем пробеге в 20 тысяч км в год бензин обойдется в 52 тысячи гривен. Но бережливый водитель сможет сэкономить тысяч десять, если борткомпьютер будет показывать 8 л / 100 км.

Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тысяч километров пробега. Стоимость ТО колеблется от 2,2 до 4,9 тысяч гривен.

24. Стоимость владения

Среднеарифметическая стоимость Mazda CX-3 равна 746 300 гривен ($27 140). Ориентировочная потеря стоимости за пять лет не должна превышать 50% от начальной цены (опять же, ориентируясь на Mazda3).

Бензин – 52 000 в год, умножаем на пять лет и (100 тыс км) будет 260 000 гривен. ТО за пять лет – 18 000 гривен. Добавим 75 000 гривен за КАСКО.

Таким образом, в результате получаем цифру 726 150 гривен ($26 406) – примерно такой будет стоимость владения Mazda CX-3 в течение 5 лет. Это 12 102 гривны или $440 в месяц.

Технические характеристики Mazda CX-3 КУЗОВ Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4275 / 1765 / 1535 мм, база 2570 мм, снаряженная масса 1340 кг, полная 1785 кг, объем багажника 350 (до шторки)/1260 л, объем бака 44 л, клиренс 160 мм. ДВИГАТЕЛЬ Бензиновый, атмосферный, DOHC, рядный, 16-клапанный, 4-цилиндровый, объемом 1998 см3, мощность – 150 при 6000 об/мин, крутящий момент – 204 Нм при 2800 об/мин. ТРАНСМИССИЯ Полный привод AWD SKYACTIV, 6-ступенчатая, автоматическая. ПОДВЕСКА MacPherson со стойкой /торсионная; шины: 215 / 50 R18. ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость – 195 км/час. Разгон до 100 км / ч – 9,6 секунды. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 7,8 / 5,5 / 6,3 литров на 100 км. ЦЕНА От 678 700 грн.

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