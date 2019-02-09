11:42, сьогодні

Компактний кросовер Mazda CX-3 виглядає водночас милим і зухвалим. І їздить так само. У нього лиш один мінус, та й той йому можна пробачити.

Зовнішність

1. Зовнішній вигляд

Дизайн Mazda СХ-3 можна назвати його сильною стороною.

Чисті лаконічні лінії кузову і жодних асоціацій з мініатюрним хетчбеком Mazda2 на агрегатах якого збудовано СХ-3. Скоріше, СХ-3 нагадує старший СХ-5 минулого покоління. Здалеку, незважаючи на різницю у довжині в 28 сантиметрів, їх неважко переплутати.

2. Імідж

Маркетологи цілили з “Сі-Екс-Три” у молодіжну аудиторію. Та він не зіпсує іміджу й тим, хто не прагне хизуватись машиною. Стриманий дизайн Mazda СХ-3, виконаний у фірмовому стилі, привертає до себе увагу лише тоді, коли це потрібно.

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3. Індивідуалізація

При бажанні й фінансовій можливості власник нового СХ-3 може персоніфікувати свій кросовер і зробити його помітним на дорозі. Дилери пропонують фірмові накладки для тюнінгу бамперів і порогів кросовера, спойлер та наліпки на кузов. Значно більше додаткових аксесуарів призначено для салону автомобіля.

Кросовер доступний у семи кольорах кузову на вибір, можна обрати з-поміж чотирьох кольорів 16-дюймових легкосплавних дисків та двох – 18-дюймових.

Mazda СХ-3 пропонується у двох фіксованих комплектаціях: Touring+ та Style+ для кожного з пари доступних двигунів. Більшість з потрібних аксесуарів вже включені у набір встановлених опцій.

Салон

4. Ергономіка

Опинившись всередині CX-3, одразу впізнаєш стилістику сучасних автомобілів Mazda. Загострена центральна панель з екраном мультимедійної системи у центрі і “соплами” кліматичної системи обабіч, невеличке пухке кермо, коротенький важіль коробки передач. Лінії інтер’єру перегукуються з дизайном кузову, створюючи особливо зручний простір довкола водія. Тут усе під рукою. Людям з середніми параметрами росту і комплекції тут зручно.



Втім, автомобіль створений не для велетнів. Навряд чи високий водій влаштується за кермом CX-3 так само зручно, як, скажімо, тендітна студентка-першокурсниця.



А якщо й так, сісти “за собою” він вже не зможе – позаду критично мало місця. І це той самий мінус Mazda CX-3 і мабуть єдине, що нагадує про спорідненість з Мazda2. На задніх сидяннх простір урізаний по всіх вимірах:

Передній ряд, мм Задній ряд, мм Висота від подушок сидінь до стелі 976 944 Ширина салону на рівні плечей 1360 1281 Ширина салону на рівні стегон 1329 1245 Простір для ніг 1058 888

5. Оглядовість

Система моніторингу сліпих зон, паркувальні датчики та камера заднього виду роблять життя власника Mazda CX-3 значно зручнішим і безпечнішим. В цілому оглядовість у кросовера досить добра, однак широкі задні стійки створюють досить велику “сліпу зону”. Саме тут і приходять на допомогу електронні помічники, що повідомляють водієві про появу об’єктів у секторі, що не оглядаються.

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6. Інтер’єр

Лаконічний дизайн у поєднанні з якісними матеріалами оздоблення створюють гарну атмосферу у салоні СХ-3. Закріплює це враження обробка високого рівня з гарним припасуванням панелей. А ще гарна шумоізоляція. Нехай у салоні СХ-3 і не німа тиша, та сторонніх звуків тут, здається, не більше, ніж у флагманського СХ-9.

У оздобленні базових версій моделі використовується тканина чорного кольору, а дорожчим призначена натуральна шкіра комбінована штучною, також чорного кольору.

Мультикермо оздоблене натуральною шкірою з приємною на дотик прошивкою, регулюється у двох напрямах і має підігрів у точках хвату. У кросоверів в комплектації Style+ під кермом знаходяться “пелюстки” перемикання швидкостей.

Прилади являють собою комбінацію механічних елементів та кольорових дисплеїв. Праворуч від водія така комбінація повторюється у вигляді сенсорного екрану мультимедійної системи і трьох “шайб” кліматичної системи. А внизу на тунелі знаходиться третій техно-механічний блок – важіль КП та джойстик для управління мультимедійною системою під час руху.

Інформаційно розважальний центр підтримує комунікації з електронікою на Android та iOS, а для підключення пристроїв є два USB-порти на центральній консолі. Розміщені вони дуже тісно, тож деякі штекери під’єднати буде неможливо.

7. Багажник

Багажник Mazda CX-3 не великий, однак має правильні форми. У звичайному положенні спинок задніх крісел вантажне відділення вміщує усього 350 літрів поклажі. Довжина багажника 80 см, а відстань від арки до арки – рівно один метр.



Якщо скласти спинки задніх крісел, довжина підлоги буде 1,44 метри, а поклажі багажник зможе вмістити вже 1260 літрів. Достатньо, наприклад, для пари великих дорожніх сумок для екіпу та пари сноубордів у чохлах. Ще й трохи місця залишиться.

Електрика

8. Системи комфорту

Майже усі системи, що роблять співіснування з Mazda CX-3 комфортним і зручним, поставляються вже у базовому виконанні. Винятком є електричне регулювання сидіння водія з пам’яттю та кольоровий проекційний дисплей, котрих бракує доступнішим версіям.



Незалежно від обраної комплектації CX-3 оснащений клімат-контролем, підігрівом передніх сидінь, кнопкою запуска двигуна з функцією Start/Stop, повністю світлодіодною оптикою.

У списку допоміжних систем CX-3 в комплектації TOURING+ значаться круїз-контроль, датчики дощу і світла, а також задні паркувальні датчики. Ті, хто обере виконання Style+, отримають також камеру заднього виду та старт-карту для без ключового доступу.

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9. Мультимедіа

Фірмова мультимедійна система MZD Connect з кольоровим TFT-монітором 7'' та джойстиком HMI на центральному тунелі є досить простою для користування. Меню інтуїтивно зрозуміле, не перевантажене “зайвими” функціями.



З міркувань безпеки, під час руху автомобіля управління функціями інформаційно-розважального комплексу на сенсорному екрані блокується. Виконувати ті чи інші операції можна за допомогою кнопок на кермі та джойстика на центральному тунелі.

10. Акустика

Шість динаміків, еквалайзер та гарна шумоізоляція забезпечують дуже непогане звучання штатної стереосистеми. Альтернативою є акустична система преміум-класу Bose. Джерелом музики чи відео може бути лазерний диск, під’єднаний через роз’єм USB чи AUX пристрій, Bluetooth-з’єднання, Android Auto, Apple Car Play, Mirror Link.

11. Рівень автономності

Оснащення Mazda CX-3 електронними помічниками водія стандартне для класу. Зокрема, існує система безпечного гальмування в місті, попередження про вихід з полоси руху, попередження про поперечний рух ззаду, контроль “сліпих” зон. А от активного круїз-контролю немає.

Механіка

12. Мотор

Mazda, фактично, залишає покупців без вибору, оскільки для CX-3 пропонується лише дволітровий 121-сильний двигун з моноприводом або той же мотор з повнопривідною трансмісією та потужністю у 150 “коней. Крутний момент в обох випадках 206 ньютон-метрів при 2800 обертах на хвилину. Фактично, це один і той же двигун, добре знайомий за іншими моделями японського виробника.

Інженерам японської компанії вдалось домогтись від атмосферників серії Skyactiv показників, не гірших ніж у турбо-моторів.

Нинішнє покоління атмосферних двигунів Mazda Skyactiv G має достатньо високу продуктивність при низькій витраті пального (середній показник для CX-3 за мірками NEDC: 6,1 л/100 км та 6,7л/100 км для 2WD та 4WD відповідно). Разом з тим двигуни мають низький показник рівня шкідливих викидів. Беззаперечними перевагами двигунів без турбіни чи компресора є більший ресурс та відсутність “турбоями” під час прискорення.



Зважаючи на те, що повнопривідний CX-3 2WD важчий за свого товариша (1292 кг проти 1217 кг), різниця потужності навряд чи буде відчутна під час прискорення, хоча за паспортом мотор на 150 сил забезпечує розгін до сотні за 9,6 секунди, тоді як слабша версія робить це за 9,9.

Дволітровий двигун у будь-якому виконанні забезпечує Mazda CX-3 досить динамічне прискорення. Та все ж “Це-Ікс-Три” створений для міста. В реальному житті він забезпечує потрібну у мегаполісі динаміку, а за межами населених пунктів крейсерською для нього є швидкість 90-100 км/ год, зона комфорту - до 120 км/год.

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13. Коробка передач

Незалежно від версії та виконання в Україні Mazda CX-3 доступна лише з автоматичною шестиступінчатою коробкою передач. Трансмісія має функцію Drive Selection, за допомогою якої водій може змінювати налаштування роботи КП. Доступно два режими налаштувань: звичайний та спортивний, у якому реакції автомобіля на кермо та газ стають чутливішими.



Навіть у звичайному режимі коробка передач CX-3 забезпечує бадьору динаміку, а у спорт-режимі силові агрегати викладаються на повну, дозволяючи отримати той самий паспортний розгін до сотні за 9,6 секунди. Опційно доступні перемикачі КП під кермом.

14. Прохідність

Mazda CX-3 знає, що він міський кросовер і навіть не намагається прикидатись джипом – обтічні форми кузову, великі колісні диски, чималий передній звіс бампера – усе говорить про те, що це високий хетчбек. І позашляхові можливості в нього відповідні.





При цьому 16 сантиметрів дорожнього просвіту дозволяють з легкістю заїжджати на бордюр та не надто хвилюватись під час руху грунтовими стежками.

15. Підвіска

Підвіска Mazda CX-3 має традиційну конструкцію: спереду встановлені амортизатори й пружини за схемою МакФерсона, а ззаду – торсіонна балка. Просто дивовижно, наскільки різними можуть бути підвіски автомобілів, збудованих на одній платформі. В роботі шасі СХ-3 не відчувається жодного натяку на “невагомість” В-класу, але немає і “важкості”, вайлуватості підвіски великих кросоверів.

Знову ж, за відчуттям дуже схоже на хетчбек Mazda3, причому додаткова висота машини практично непомітна. Особливо добре робота підвіски відчувається під час активного керування з активованим режимом Sport. Баланс налаштувань підвіски вкупі з повним приводом забезпечують паркетнику японської марки майже “легкову” керованість і стабільність на дорозі.

Фірмова система G-Vectoring Control забезпечує легкість і точність управління, завдяки розподілу крутного моменту по осях, з урахуванням положення керма, та оптимізації навантаження на кожне колесо. Вона також сприяє м’якшому, плавнішому прискоренню.

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Водіння

16. Керованість

Місце водія, двигун і трансмісія, у цього кросовера, як і в решти сучасних Mazda, створюють відчуття драйверського автомобіля, дарма, що коробка передач автоматична. Самі японці, до речі, описують це як відчуття нерозривного зв'язку з автомобілем і називають Jinba Ittai – єдністю вершника і коня.



Це стає зрозуміло з перших хвилин за кермом. У поведінці кросовера на дорозі немає несподіванок чи непорозумінь – він їде і керується так, як від нього очікуєш: легко, чітко, динамічно.

Пелюстки або ручний режим коробки передач дозволяють водію самому вирішувати, коли перемикатись, якщо у тому буде потреба. Однак, чесно кажучи, сидячи взимку на теплому шкіряному кріслі і гріючи руки на кермі, не надто хочеться зайвий раз сіпатись з перемиканнями. Та й “автомат” виконує свою роботу вправно, тож тут можна лише «розслабитись і отримувати задоволення”. А ще краще робити те ж саме з увімкненим круїз-контролем.

17. Динаміка

Виробник не вказує у технічній інформації даних про час прискорення до 50 км/год. Шкода, бо саме у таких межах відбувається більшість стартів у місті. І компактний кросовер Mazda виконує цю вправу швидко.



Прискорення для обгону на трасі – єдиний справді виправданий випадок, коли можна використовувати ручний режим перемикання.

18. Гальма

Хоча кросовер до космічних швидкостей не розганяється, тримати його під контролем потрібно. З цією роботою, здається, могли б впоратись і простіші гальма, разом з електронними помічниками. Та творці Mazda CX-3, для вірності виділили крососверу потужні дискові гальма – 295 мм на передній осі і 281 мм на задній.

Фірмова система i-ELOOP, управління якою здійснюється через меню мультимедійного комплексу, дозволяє під час гальмування застосовувати рекуперацію енергії і накопичувати її у спеціальному конденсаторі, від якого потім можуть живитись штатний акумулятор автомобіля чи бортові споживачі енергії без використання генератора.

19. Безпека

Системи активної та пасивної безпеки, що входять до складу комплексу Mazda iActivesense – є ще однією сильною рисою CX-3. До оснащення абсолютно усіх версій та виконань Mazda CX-3 входять повний набір сучасних систем безпеки, включаючи адаптивне дальнє світло.

Також автомобіль обладнано шістьма подушками безпеки.

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Експлуатація

20. Технічні особливості

Mazda CX-3 поєднує технічну простоту з високою технологічністю. Для користувача це означає надійність і витривалість таких важливих вузлів і агрегатів як двигун, трансмісія і підвіска, а також нечастий і нескладний ремонт для них. З іншого ж боку, широке застосування електронних систем вимагає високої кваліфікації майстрів та сервісного обладнання для діагностики й ремонту машини. А отже робити це краще на офіційному сервісі.

21. Вартість

Mazda CX-3 в Україні коштує від 678 700 гривень за комплектацію Touring+, а найдорожча повнопривідна версія Style+ обійдеться у 813 900 гривень. За 135 тисяч гривень різниці покупець отримає повний привід, шкіряний салон, електрокрісла, проекційний дисплей, підрульові перемикачі КП, відеокамеру заднього виду, безключовий доступ та 18-дюймові диски. Виключно усе разом. Обрати щось окремо не вийде.

Вважаєте, що це дорого – зазирніть на сторінку Renault, де вам запропонують Captur у максимальній комплектації за 642 тисячі гривень. Але там буде лише 115 к.с., передній привід, 17-дюймові диски і простіша електроніка. Або Hyundai Creta (123 к.с., 626 – 695 тисяч гривень) з дуже схожими характеристиками.



Приблизно в одній ціні з Mazda CX-3 знаходяться повнопривідний Juke, який у топ-оснащенні коштує 808 тисяч гривень і Toyota C-HR, що грає в ціновому діапазоні від 708 до 818 тисяч гривень, пропонуючи близькі за характеристиками турбо-мотори і оснащення.



На іншому боці цінової драбини знаходяться: Mini Countryman вартістю від 776 тисяч гривень до 1 мільйона 27 тисяч гривень та Audi Q2 вартістю від 867 тисяч до 995 тисяч гривень у максимальній комплектації за бензинову монопривідну версію.

22. Здешевлення

Mazda з початку двотисячних вдається випускати автомобілі, дизайн яких виглядає актуальним, навіть через 20 років. Надійність – теж не останній чинник, який здобув автомобілям японської марки повагу українських автомобілістів.

Це стосується більшості машин Mazda на вторинному ринку. Та з CX-3 ситуація інша: повнопривідні бензинові кросовери (2016-2017 р.в., пробіг від 20 тис км) коштують в середньому 555 тисяч гривень – це досить помітне здешевіння, однак протягом наступних чотирьох-п’яти років падіння вартості значно знизиться – так само, як це прослідковується у випадку з Mazda3 останнього покоління.

23. Поточні витрати

Середня витрата пального взимку, після тест-драйву і без жодного натяку на економічне водіння склала 9,5 літрів на 100 км. При середньому пробігу у 20 тисяч км на рік бензин обійдеться у 52 тисячі гривень. Та ощадливий водій зможе зекономити тисяч десять, якщо борткомп’ютер показуватиме 8 л/100 км.

Гарантія на автомобіль становить три роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. Вартість кожного ТО коливається від 2,2 до 4,9 тисяч гривень.

24. Вартість володіння

Середньоарифметична вартість Mazda CX-3 дорівнює 746 300 гривень ($27 140). Орієнтовна втрата вартості за п’ять років не має перевищувати 50% від початкової ціни (знову ж таки, орієнтуючись на Mazda3).

Бензин – 52 000 на рік, за п’ять років та 100 тисяч км буде 260 000 гривень. ТО за п’ять років – 18 000 гривень. Додамо 75 000 гривень за КАСКО.

Таким чином, у результаті отримуємо цифру 726 150 гривень ($26 406) – приблизно такою буде вартість володіння Mazda CX-3 протягом 5 років. Це 12 102 гривні або $440 щомісяця.

Технічні характеристики Mazda CX-3 КУЗОВ Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4275 / 1765 / 1535 мм, база 2570 мм, споряджена маса 1340 кг, повна 1785 кг, об'єм багажника 350 (до шторки)/1260 л, об'єм баку 44 л, кліренс 160 мм. ДВИГУН Бензиновий, атмосферний, DOHC, рядний, 16-клапанний, 4-циліндровий, об’ємом 1998 см3, потужність – 150 при 6000 об/хв, крутний момент – 204 Нм при 2800 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Повний привід AWD SKYACTIV, 6-ступінчата, автоматична. ПІДВІСКА MacPherson зі стійкою /торсіонна; шини: 215 / 50 R18. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість – 195 км/год. Розвгін до 100 км/год – 9,6 секунди. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 7,8 / 5,5 / 6,3 літрів на 100 км. ЦІНА Від 678 700 грн.

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