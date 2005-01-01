#міймаленькийСitroen
Тест-драйв Citroen C1












































#міймаленькийСitroen

Тест-драйв Citroen C1
------------------Автор тексту: Дмитро Ковальчук ----------------------------------Відеоверсія: Сергій Волощенко
Автор тексту: Дмитро Ковальчук
Відеоверсія: Сергій Волощенко
На жінок, дівчат та дівчаток Citroen C1 діє, як фотографія милих котиків у стрічці Фейсбук: його хочеться пригорнути до себе та тішитись тихим муркотінням.
Втім, С1 легко перевтілюється з милого створіннячка на зухвалого задиру, котрий буде до вподоби хлопцям. У віртуальному конфігураторі моделі на сайті Citroen можна змінювати кольори кузову, даху, дзеркал, а ще - колір та дизайн колісних дисків, декор салону, матеріали та кольори оббивки крісел тощо. Оберіть темні кольори - і перед вами постане бойова комаха, змініть колір кузову на ментолову емаль - і Citroen C1 перетвориться на апетитний шматочок торту.

Зважаючи на вищесказане, було б несправедливо стверджувати, що цей компактний французький хетчбек – суто жіноча машинка, однак я рекомендував би його саме прекрасній половині людства.
#С1onelove
Звичайно, перше знайомство з С1 відбувається зовні. Стильний кузов з округлими мініатюрними формами – потрібно мати крижане серце, аби встояти перед його чарами. Однак перейти з ним на «ти» можна лише опинившись усередині. Навіть той, хто вперше сів за кермо, освоїться тут за лічені хвилини. Дизайнери створили мінімалістичний і функціональний інтер'єр, котрий усе ж не позбавлений французької чарівності. Зручні фактурні крісла, кругленька панель приладів, акуратна центральна консоль з екраном мультимедійної системи вгорі і блоком управління кліматом знизу, пухке кермо з кількома клавішами та «крильцями» перемикання швидкостей під ним.

Враження навіть не псують тверді пластики, що виблискують кольоровою емаллю, як свіжий манікюр. Хетчбек має багажник об'ємом 196 літрів, котрий можна розширити до 780 літрів, склавши задні сидіння.
У нашого тестового С1 функціонал доповнений камерою заднього виду та підігрівом передніх сидінь. Перша опція виявилась особливо корисною увечері,
а от скористатись другою не було нагоди – усе ж таки літо за вікном. У цю
пору більш доречною була б опція, недоступна на нашому ринку – м'який складаний дах.
#френч
Citroen C1 легко керується і добре маневрує, хоча підвіска досить жорстка – переїзд «лежачих поліцейських» на швидкості більше 15-20 км/год відчутно струшує короткобазний хетчбек. Двигун працює досить тихо, а роботизована трансмісія підбирає передачі виходячи з міркувань економії пального, дозволяючи водієві перейняти контроль на себе у разі потреби. Та робити цього, відверто кажучи, не хочеться – у місті динаміки С1 цілком достатньо для активних стартів зі світлофору і швидких маневрів у потоці.

Ручне перемикання передач роботизованої трансмісії дозволить скоротити час розгону на кілька десятих, якщо водій буде достатньо вправним, але «погоди не зробить». Та й навіщо? Це ж не спортивний автомобіль, не «гарячий» хетчбек. Це сітікар, що дозволяє переміщуватись вузькими вуличками, маневрувати в обмеженому просторі, паркуватися на невеличких ділянках. Крейсерська швидкість С1 – близько 60 км/год. Що ж, тихше їдеш – далі будеш. Якщо дуже треба, можна розігнатись і до максимальних 155 км/год.
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Citroen C1 доволі простий і при цьому продуманий. Як елегантний «французький манікюр». Шкода, що назва «Смарт» вже зайнята – вона добре характеризує C1. Компактні розміри, означають, що ви не будете «возити повітря», як власники великих автомобілів. Та й місце для парковки хетчбеку довжиною 3,5 м знайти значно простіше. Радіус розвороту – 4,8 метри. Розумно. Економічний двигун споживає у середньому 5 літрів бензину на 100 кілометрів і відповідає нормам Євро 6. Розумно. Навіть у найдешевшій комплектації С1 пропонує гарний набір оснащення, що включає систему допомоги при старті під гору, чотири подушки безпеки плюс бокові шторки, електропідсилювач керма, ABS, ESP та систему допомоги при екстренному гальмуванні. Фактично, це усе, що треба автомобілю початкового рівня. Розумно.
#С1мійпершийCitroen
Певен, С1 – один з кращих претендентів на роль першого автомобіля у житті. Як тато можу сказати, що саме такий автомобіль я придбав би для доньки як першу машину. Citroen C1 спонукає дотримуватись правил дорожнього руху і швидкісних обмежень – йому така манера водіння призначена долею. Моїй молодшій – сім років, вона була у абсолютному захваті від форм C1. Старшій – 14 років. Вона прискіпливо оцінювала і оздоблення інтер'єру, і динаміку автомобіля, цікавилась витратами пального і врешті винесла схвальний вердикт, мимохідь поцікавившись ціною. Чує моє серце, що за два-три роки у її Інстаграм з'явиться пост з хештегом типу #мояпершамашинка.
Детальніше про модель
Фото: Андрій Яцуляк

Технічні характеристики Citroen C1
МОТОР
Робочий об'єм 998 см3, потужність 68 к.с. при 6000 об/хв., обертальний момент 95 Нм при 4300 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, 5-ступінчата роботизована коробка передач.

КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 4 місця, габарити (довжина/ширина/висота): 3466/1615/1460 мм, база 2340 мм, споряджена маса 860 кг, корисне навантаження 380 кг, об'єм багажника 196 л, об'єм бака 35 л.

ПІДВІСКА
Підвіска: покращена МакФерсон/Напівзалежна П-подібна балка кручення. Шини: 165/60 R 15 (165/65 R 14).

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 157 км/год. Розгін до 100 км/год за 15,9 с. Витрата пального л/100 км місто/шосе/змішаний 5,0/3,8/4,2.

ЦІНА: від 331 000 грн.
Технічні характеристики Citroen C1
МОТОР
Робочий об'єм 998 см3, потужність 68 к.с. при 6000 об/хв., обертальний момент 95 Нм при 4300 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, 5-ступінчата роботизована коробка передач.

КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 4 місця, габарити (довжина/ширина/висота): 3466/1615/1460 мм, база 2340 мм, споряджена маса 860 кг, корисне навантаження 380 кг, об'єм багажника 196 л, об'єм бака 35 л.

ПІДВІСКА
Підвіска: покращена МакФерсон/Напівзалежна П-подібна балка кручення. Шини: 165/60 R 15 (165/65 R 14).

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 157 км/год. Розгін до 100 км/год за 15,9 с. Витрата пального л/100 км місто/шосе/змішаний 5,0/3,8/4,2.

ЦІНА: від 331 000 грн.
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