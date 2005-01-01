Citroen C1 легко керується і добре маневрує, хоча підвіска досить жорстка – переїзд «лежачих поліцейських» на швидкості більше 15-20 км/год відчутно струшує короткобазний хетчбек. Двигун працює досить тихо, а роботизована трансмісія підбирає передачі виходячи з міркувань економії пального, дозволяючи водієві перейняти контроль на себе у разі потреби. Та робити цього, відверто кажучи, не хочеться – у місті динаміки С1 цілком достатньо для активних стартів зі світлофору і швидких маневрів у потоці.



Ручне перемикання передач роботизованої трансмісії дозволить скоротити час розгону на кілька десятих, якщо водій буде достатньо вправним, але «погоди не зробить». Та й навіщо? Це ж не спортивний автомобіль, не «гарячий» хетчбек. Це сітікар, що дозволяє переміщуватись вузькими вуличками, маневрувати в обмеженому просторі, паркуватися на невеличких ділянках. Крейсерська швидкість С1 – близько 60 км/год. Що ж, тихше їдеш – далі будеш. Якщо дуже треба, можна розігнатись і до максимальних 155 км/год.

