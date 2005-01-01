МОТОР
Робочий об'єм 998 см3, потужність 68 к.с. при 6000 об/хв., обертальний момент 95 Нм при 4300 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Передній привід, 5-ступінчата роботизована коробка передач.
КУЗОВ
Хетчбек, 5 дверей, 4 місця, габарити (довжина/ширина/висота): 3466/1615/1460 мм, база 2340 мм, споряджена маса 860 кг, корисне навантаження 380 кг, об'єм багажника 196 л, об'єм бака 35 л.
ПІДВІСКА
Підвіска: покращена МакФерсон/Напівзалежна П-подібна балка кручення. Шини: 165/60 R 15 (165/65 R 14).
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 157 км/год. Розгін до 100 км/год за 15,9 с. Витрата пального л/100 км місто/шосе/змішаний 5,0/3,8/4,2.
ЦІНА: від 331 000 грн.