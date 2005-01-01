#моймаленькийСitroen
Тест-драйв Citroen C1












































#моймаленькийСitroen

Тест-драйв Citroen C1
----------------------Автор текста: Дмитрий Ковальчук ------------------------------Видеоверсия: Сергей Волощенко
Автор текста: Дмитрий Ковальчук
Видеоверсия: Сергей Волощенко
На женщин, девушек и девочек Citroen C1 действует как фотография милых котиков в ленте Фейсбук: его хочется прижать к себе и радоваться тихому мурлыканью.
Впрочем, С1 легко перевоплощается из милого создания в дерзкого задиру, который будет нравиться парням. В виртуальном конфигураторе модели на сайте Citroen можно менять цвета кузова, крыши, зеркал, а еще – цвет и дизайн колесных дисков, декор салона, материалы и цвета обивки кресел и тому подобное. Выберите темные цвета, и перед вами предстанет боевое насекомое, измените цвет кузова на ментоловую эмаль – и Citroen C1 превратится в аппетитный кусочек торта.

Учитывая вышесказанное, было бы несправедливо утверждать, что этот компактный французский хэтчбек – чисто женская машинка, однако я рекомендовал бы его именно прекрасной половине человечества.
#С1onelove
Конечно, первое знакомство с С1 происходит снаружи. Стильный кузов с миниатюрными округлыми формами – нужно иметь ледяное сердце, чтобы устоять перед его чарами. Однако перейти с ним на "ты" можно лишь оказавшись внутри. Даже тот, кто впервые сел за руль, освоится здесь за считанные минуты. Дизайнеры создали минималистичный и функциональный интерьер, который все же не лишен французского шарма. Удобные фактурные кресла, кругленькая панель приборов, аккуратная центральная консоль с экраном мультимедийной системы вверху и блоком управления климатом снизу, пухлый руль с несколькими клавишами и "крылышками" переключения скоростей под ним.

Впечатление даже не портят твердые пластики, которые сверкают цветной эмалью, как свежий маникюр. Хэтчбек имеет багажник объемом 196 литров, который можно расширить до 780 литров, сложив задние сиденья.
У нашего тестового С1 функционал дополнен камерой заднего вида и подогревом передних сидений. Первая опция оказалась особенно полезной вечером, а вот воспользоваться второй не было возможности – все же лето за окном. В эту пору более уместной была бы опция, недоступная на нашем рынке – мягкая складная крыша.
#френч
Citroen C1 легко управляется и хорошо маневрирует, хотя подвеска довольно жесткая – переезд "лежачих полицейских" на скорости больше 15-20 км/ч ощутимо встряхивает короткобазный хэтчбек. Двигатель работает достаточно тихо, а роботизированная трансмиссия подбирает передачи исходя из соображений экономии топлива, позволяя водителю взять контроль на себя в случае необходимости. Но делать этого, откровенно говоря, не хочется – в городе динамики С1 вполне достаточно для активных стартов со светофора и быстрых маневров в потоке.

Ручное переключение передач роботизированной трансмиссии позволит сократить время разгона на несколько десятых, если водитель будет достаточно хорошим, но погоды не сделает. Да и зачем? Это же не спортивный автомобиль, не "горячий" хэтчбек. Это ситикар, что позволяет перемещаться по узким улочкам, маневрировать в ограниченном пространстве, парковаться на небольших участках. Крейсерская скорость С1 – около 60 км/час. Что же, тише едешь – дальше будешь. Если очень надо, можно разогнаться и до максимальных 155 км/час.
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Citroen C1 достаточно простой и при этом продуманный. Как красивый "французский маникюр". Жаль, что название "Смарт" уже занято – оно хорошо характеризует C1. Компактные размеры означают, что вы не будете "возить воздух", как владельцы больших автомобилей. Да и место для парковки хэтчбека длиной 3,5 м найти значительно проще. Радиус разворота – 4,8 метра. Разумно. Экономичный двигатель потребляет в среднем 5 литров бензина на 100 километров и соответствует нормам Евро 6. Разумно. Даже в самой дешевой комплектации С1 предлагает хороший набор оснащения, включающий систему помощи при старте под гору, четыре подушки безопасности плюс боковые шторки, электроусилитель руля, ABS, ESP и систему помощи при экстренном торможении. Фактически, это все, что нужно автомобилю начального уровня. Разумно.
#С1мойпервыйCitroen
Уверен, С1 – один из лучших претендентов на роль первого автомобиля в жизни. Как папа могу сказать, что именно такой автомобиль я бы приобрел для дочери как первую машину. Citroen C1 побуждает придерживаться правил дорожного движения и скоростных ограничений – ему такая манера вождения предназначена судьбой. Моей младшей – семь лет, она была в абсолютном восторге от форм C1. Старшей – 14 лет. Она придирчиво оценивала и отделку интерьера, и динамику автомобиля, интересовалась расходами горючего и в конце вынесла одобрительный вердикт, мимоходом поинтересовавшись ценой. Чует мое сердце, что через два-три года в ее Инстаграм появится пост с хэштегом типа #мояперваямашинка.
Детальнее о модели
Фото: Андрей Яцуляк

Технические характеристики
 Citroen C1
МОТОР
Рабочий объем 998 см3, мощность 68 к.с. при 6000 об/мин., крутящий момент 95 Нм при 4300 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, 5-ступенчатая роботизированная коробка передач.

КУЗОВ
Хэтчбек, 5 дверей, 4 места, габариты (длина/ширина/высота): 3466/1615/1460 мм, база 2340 мм, снаряженная масса 860 кг, полезная нагрузка – 380 кг, объем багажника 196 л, объем бака 35 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска: улучшенная МакФерсон/Полузависимая П-подобная балка кручения. Шины: 165/60 R 15 (165/65 R 14).

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 157 км/час. Разгон до 100 км/ч за 15,9 сек. Расход топлива л/100 км город/шоссе/смешанный 5,0/3,8/4,2.

ЦЕНА: от 331 000 грн.
Технические характеристики
 Citroen C1
МОТОР
Рабочий объем 998 см3, мощность 68 к.с. при 6000 об/мин., крутящий момент 95 Нм при 4300 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, 5-ступенчатая роботизированная коробка передач.

КУЗОВ
Хэтчбек, 5 дверей, 4 места, габариты (длина/ширина/высота): 3466/1615/1460 мм, база 2340 мм, снаряженная масса 860 кг, полезная нагрузка – 380 кг, объем багажника 196 л, объем бака 35 л.

ПОДВЕСКА
Подвеска: улучшенная МакФерсон/Полузависимая П-подобная балка кручения. Шины: 165/60 R 15 (165/65 R 14).

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 157 км/час. Разгон до 100 км/ч за 15,9 сек. Расход топлива л/100 км город/шоссе/смешанный 5,0/3,8/4,2.

ЦЕНА: от 331 000 грн.
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