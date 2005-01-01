Citroen C1 легко управляется и хорошо маневрирует, хотя подвеска довольно жесткая – переезд "лежачих полицейских" на скорости больше 15-20 км/ч ощутимо встряхивает короткобазный хэтчбек. Двигатель работает достаточно тихо, а роботизированная трансмиссия подбирает передачи исходя из соображений экономии топлива, позволяя водителю взять контроль на себя в случае необходимости. Но делать этого, откровенно говоря, не хочется – в городе динамики С1 вполне достаточно для активных стартов со светофора и быстрых маневров в потоке.



Ручное переключение передач роботизированной трансмиссии позволит сократить время разгона на несколько десятых, если водитель будет достаточно хорошим, но погоды не сделает. Да и зачем? Это же не спортивный автомобиль, не "горячий" хэтчбек. Это ситикар, что позволяет перемещаться по узким улочкам, маневрировать в ограниченном пространстве, парковаться на небольших участках. Крейсерская скорость С1 – около 60 км/час. Что же, тише едешь – дальше будешь. Если очень надо, можно разогнаться и до максимальных 155 км/час.

