МОТОР
Рабочий объем 998 см3, мощность 68 к.с. при 6000 об/мин., крутящий момент 95 Нм при 4300 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ
Передний привод, 5-ступенчатая роботизированная коробка передач.
КУЗОВ
Хэтчбек, 5 дверей, 4 места, габариты (длина/ширина/высота): 3466/1615/1460 мм, база 2340 мм, снаряженная масса 860 кг, полезная нагрузка – 380 кг, объем багажника 196 л, объем бака 35 л.
ПОДВЕСКА
Подвеска: улучшенная МакФерсон/Полузависимая П-подобная балка кручения. Шины: 165/60 R 15 (165/65 R 14).
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 157 км/час. Разгон до 100 км/ч за 15,9 сек. Расход топлива л/100 км город/шоссе/смешанный 5,0/3,8/4,2.
ЦЕНА: от 331 000 грн.