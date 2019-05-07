Закон, яким відповідальність водіїв за керування автомобілем у стані алкогольного чи подібного сп’яніння переноситься з Адмінкодексу у Кримінальний уже опубліковано, а набуде чинності він 1.01.2020 року.

На перший погляд зміни не дуже значні – суттево підвищаться штрафи, застосовуватиметься стаття з іншого кодексу, то й що? Насправді ж змін значно більше, аніж декілька тисяч додаткових гривень штрафу чи суворіша назва Кодексу. І водіям, які дозволяють собі сісти за кермо після вживання спиртного, варто уважно вивчити подальшу інформацію.

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Про які саме порушення мова? Згідно з новою статтею ККУ 286-1, йдеться про "керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування ТЗ особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, або відмова особи, яка керує ТЗ, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а так само вживання водієм ТЗ після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як ТЗ був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого с

п’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування". Що ж, виписано так, що зайвого й не додаси...

За перше порушення штраф становитиме від 17 000 до 34 000 грн. Також застосовуватиметься позбавлення водійських прав на строк до трьох років – як вирішить суд. За повторне порушення штраф до 51 000 грн, плюс позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років.

Пляма на репутації

У реальному житті, навіть якщо судимість погашена, сам факт її наявності у минулому може негативно впливати на майбутнє – наприклад, при працевлаштуванні, і не обов’язково на державну службу. Тому перед тим, як сісти за кермо напідпитку, слід тричі подумати, які наслідки окрім штрафу та позбавлення "прав" це матиме на все подальше життя.

Нові строки давності

Зараз закон передбачає лише 3 місяці на те, щоб водія, який п’яним керував автомобілем, притягли до відповідальності. Якщо справу розглянути не встигли – посвідчення повертають, а штраф не стягується. Таким порядком часто користувались адвокати, намагаючись затягнути процес довше 3-х місяців, та й суди посилались на свою перевантаженість, в наслідок чого менше 10% справ, які потрапили до судів, закінчуються сплатою штрафу. Із 2020-го строк давності становитиме 2 роки, що значно ускладнить оборудку із затягуванням розгляду.

Збільшені строки для "повторного порушення"

У Адмінкодексі передбачена повторність протягом року: якщо чергове порушення було здійснено на 366-й день – воно знову вважається першим. За ККУ повторним порушення рахуватиметься те, яке вчинено до погашення судимості або до завершення відбуття покарання. Тобто, якщо судом застосовано позбавлення "прав" на 3 роки – протягом усього цього строку нове порушення вважатиметься повторним. Відповідно, застосовуватиметься підвищена відповідальність.

На "перездачу"

Ці зміни набули чинності раніше і не пов’язані з правками в ККУ, однак, вони стосуються випадків позбавлення водіїв права керувати транспортними засобами, тому їх варто розглянути у зв’язці з викладеним у цьому матеріалі. У разі позбавлення "прав" водія, який "попався" нетверезим, йому доведеться все розпочати мало не з самого початку: медкомісія, іспити теоретичний та практичний, лише після успішного складання яких з’явиться можливість отримати нове посвідчення. Звісно, це можливо лише після закінчення строку позбавлення водійських прав.

А тепер все разом:

Розміри штрафів за нетверезе водіння збільшені. Строк притягнення до відповідальності з 3х місяців збільшується до 2-х років. Строк зарахування повторного порушення триватиме до моменту закінчення дії покарання за перше. Щоб повернути "права" доведеться ще раз скласти іспити. Сп’яніння – обтяжуюча обставина для водія у разі участі в ДТП. Кримінальна справа в біографії – пляма на репутації.

Отож, вивчивши всі деталі, висновок може бути лише один: не сідати за кермо у нетверезому стані. "Відмазатись" буде вкрай важко, на кілька років доведеться стати пішоходом, а щоб повернути собі право керувати автомобілем доведеться знову складати іспити, як новачку. То хіба воно того варте?

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З іншого боку таке посилення відповідальності водіїв має серйозні корупційні ризики. Цілком ймовірно, що недобросовісні поліцейські зможуть зловживати новими нормами, адже мінімальний штраф за їзду напідпитку буде вище, ніж місячний оклад поліцейського. Крім того водію буде значно вигідніше "вирішити питання на місці" ніж проходити законно всю процедуру.