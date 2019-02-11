Пожежна машина, авто-технічка, вантажівка і навіть легковик Volvo стали донорами цього чудернацького творіння.

Чимало дивних автокемперів та будинків на колесах ми бачили до цього часу, та фантазії їх творців, здається, не має меж. Умілець з США поєднав в одній машині цілий автопарк.

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Якось ми вже розповідали про чудернацький автомобіль зібраний з 17 різних машин, хоч він виглядає не настільки цілісним, як “пожежний” будинок на колесах, змайстрований Брайаном Портманом з США. І це вже не перше подібне творіння Брайана.

“Мій перший [дім на колесах, зроблений з пожежної машини], після 10 років будівництва і трьох років експлуатації, згорів”, – сказав Портман ABC. Яка іронія! Та попри це, свій наступний автомобіль Брайан знову зібрав у подобі машини пожежної служби.

Для будівництва Брайан використав свій досвіт і наробки по першому “Пожежнику” та зібрав його з тими ж специфікаціями. Авто-дім використовує двигун від 25-річної пожежної вантажівки, котрий обійшовся йому у $12 500.

Фото: саморобний дім на колесах Брайана Портмана / Мotor1

Портман використовав частину кабіни вантажівки Peterbilt з дахом Kenworth для надання обтічності верхній частині машини і закрити від потоків повітря лефєт, на якому перевозиться легковий автомобіль власника.

Всередині автобудинку є пара ліжок, невеличка піч для обігріву, ще одна для приготування їжі та холодильник.

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