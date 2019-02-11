Пожарная машина, техническая машина, грузовик и даже легковушка Volvo стали донорами для этого странного творения.

Множество удивительных автокемперов и домов на колесах мы видели до сих пор, но фантазии их создателей, кажется, не имеет границ. Умелец из США соединил в одной машине целый автопарк.

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Как-то мы уже рассказывали о странном автомобиле собраном из 17 различных машин, хоть он выглядит не столь целостным, как "пожарный" дом на колесах, сделанный Брайаном Портманом с США. И это уже не первое подобное творение Брайана.

"Мой первый (дом на колесах, сделанный из пожарной машины), после 10 лет строительства и трех лет эксплуатации, сгорел", – рассказал Портман ABC. Какая ирония! Но несмотря на это, свой следующий автомобиль Брайан вновь собрал в образе машины пожарной службы.

Для этого Брайан использовал свой опыт и наработки по первому "пожарному" дому и собрал его с теми же спецификациями. Авто-дом использует двигатель от 25-летнего пожарного автомобиля, который обошелся ему в $12 500.

Фото: самодельный дом на колесах Брайана Портмана / Мotor1

Портман использовал часть кабины грузовика Peterbilt с крышей Kenworth для предоставления обтекаемости верхней части машины и закрытия от потоков воздуха лефета, на котором перевозится легковой автомобиль владельца.

Внутри автодома есть пара кроватей, небольшая печь для обогрева, еще одна для приготовления пищи и холодильник.

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