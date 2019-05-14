Одна справа – лабораторні краш-тести, зовсім інша – перевірка на міцність в умовах справжньої аварії.

Незважаючи на численні повідомлення про страшні аварії за участю Tesla, Ілон Маск продовжує стверджувати, що його машини перевершують усі інші за рівнем безпеки.

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До подібних дорожніх інцидентів прикута пильна увага ЗМІ, через що може скластись враження про не надто високий рівень безпеки. Електрокари “Тесли” навіть звинувачують в самозайманні, а фірмовий автопілот критикують за безліч помилок. Та чи так це насправді?

Результати краш-тестів Tesla – бездоганні. Причому вони однаково добрі для усіх моделей марки. Однак вони не повністю відображають картину реального життя. На відміну від цього відео.



Запис був зроблений у підземному тунелі в Барселоні. Водій темного універсалу, втративши керування, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся лоб в лоб з білим Tesla Model S. Від удару універсал підкинуло і розвернуло в повітрі. На жаль винуватець аварії загинув на місці. У той час як водій електрокара Tesla відбувся шоком і кількома синцями.

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