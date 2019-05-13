Навіть Ілон Маск відреагував на нього у своєму Твіттері.
Вже більше трьох мільйонів переглядів отримало відео на ресурсі для дорослих PornHub, вперше користувачі подібного сервісу використовують пошуковий запит Tesla.
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На скандально відомому порталі з відео для дорослих з’явився ролик, у якому парочка займалась сексом в електромобілі Tesla Model X у той час, як машина рухалася по трасі в режимі автопілота.
Ще до появи на PornHub це відео стало вірусним і перетворилось на черговий інтернет-мем. На нього навіть відреагував Ілон Маск, написавши у своєму Твіттері: ”Виявляється, є більше способів використовувати автопілот, ніж ми могли уявити. Мав би здогадатись…”. Тим самим засновник Tesla спровокував ще більше пошукових запитів за цим відео.
У свою чергу сороміцький ресурс PornHub оприлюднив заяву, в якій сказано, що автомобілі Tesla – “не лише диво техніки, яке приводить у рух себе, а й підштовхує людей шукати слово Tesla на PornHub”.
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