Навіть Ілон Маск відреагував на нього у своєму Твіттері.

Вже більше трьох мільйонів переглядів отримало відео на ресурсі для дорослих PornHub, вперше користувачі подібного сервісу використовують пошуковий запит Tesla.

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На скандально відомому порталі з відео для дорослих з’явився ролик, у якому парочка займалась сексом в електромобілі Tesla Model X у той час, як машина рухалася по трасі в режимі автопілота.



Ще до появи на PornHub це відео стало вірусним і перетворилось на черговий інтернет-мем. На нього навіть відреагував Ілон Маск, написавши у своєму Твіттері: ”Виявляється, є більше способів використовувати автопілот, ніж ми могли уявити. Мав би здогадатись…”. Тим самим засновник Tesla спровокував ще більше пошукових запитів за цим відео.

Turns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined — Elon Musk (@elonmusk) 9 мая 2019 г.



У свою чергу сороміцький ресурс PornHub оприлюднив заяву, в якій сказано, що автомобілі Tesla – “не лише диво техніки, яке приводить у рух себе, а й підштовхує людей шукати слово Tesla на PornHub”.

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