Даже Илон Маск отреагировал на него в своем Твиттере.

Уже более трех миллионов просмотров получило видео на ресурсе для взрослых PornHub, впервые пользователи подобного сервиса используют поисковый запрос Tesla.

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На скандально известном портале с видео для взрослых появился ролик, в котором парочка занималась сексом в электромобиле Tesla Model X в то время, как машина двигалась по трассе в режиме автопилота.

Еще до появления на PornHub это видео стало вирусным и породило очередной интернет-мем. На него даже отреагировал Илон Маск, написав в своем Твиттере: ”Оказывается, есть больше способов использовать автопилот, чем мы могли представить. Должен был догадаться...". Тем самым основатель Tesla спровоцировал еще больше поисковых запросов по этим видео.

Turns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined — Elon Musk (@elonmusk) 9 мая 2019 г.

В свою очередь похабный ресурс PornHub обнародовал заявление, в котором сказано, что автомобили Tesla – “не только чудо техники, которое приводит в движение себя, а и подталкивает людей искать слово Tesla на PornHub”.

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