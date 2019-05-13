Даже Илон Маск отреагировал на него в своем Твиттере.
Уже более трех миллионов просмотров получило видео на ресурсе для взрослых PornHub, впервые пользователи подобного сервиса используют поисковый запрос Tesla.
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На скандально известном портале с видео для взрослых появился ролик, в котором парочка занималась сексом в электромобиле Tesla Model X в то время, как машина двигалась по трассе в режиме автопилота.
Еще до появления на PornHub это видео стало вирусным и породило очередной интернет-мем. На него даже отреагировал Илон Маск, написав в своем Твиттере: ”Оказывается, есть больше способов использовать автопилот, чем мы могли представить. Должен был догадаться...". Тем самым основатель Tesla спровоцировал еще больше поисковых запросов по этим видео.
В свою очередь похабный ресурс PornHub обнародовал заявление, в котором сказано, что автомобили Tesla – “не только чудо техники, которое приводит в движение себя, а и подталкивает людей искать слово Tesla на PornHub”.
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