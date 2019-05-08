Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що виробник електромобілів Tesla висловить бажання будувати завод в Україні. А бажання таке має виникнути тому, що в Раді зареєстровано цілих два законопроекти.

Володимир Омелян, який вже обіцяв українцям побудувати Hyperloop, заговорив про будівництво заводу Tesla в Україні.

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“Ми можемо чудово співати, жартувати, дискутувати, тощо... А можемо проголосувати в парламенті наші два закони 8159, 8160 про створення ринку виробництва електрокарів, чарджерів і батарей до них, видобутку літію та супутніх елементів. І наступного дня розпочати повноцінні переговори з “Тесла” щодо будівництва їх першого європейського заводу в Україні”, – написав він на своїй сторінці у FB.

На його думку, вікно можливостей з`являється на короткий період лише для тих, хто готовий ним скористатися.

“Ці закони дають інвестору найкращі умови у світі, а Україні – шанс створити з нуля високотехнологічну експортоорієнтовану нову галузь економіки. Як п`ять років тому зародилося ІТ, десять років тому – сільське господарство. Так і зараз маємо унікальну можливість виробляти масово електрокари і перестрибнути з ери тепловозів на транспортні засоби нового покоління”, – пише український міністр.

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