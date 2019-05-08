Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что производитель электромобилей Tesla захочет построить завод в Украине. А желание такое должно возникнуть потому, что в Раде зарегистрировано целых два законопроекта.

Владимир Омелян, который уже обещал украинцам построить Hyperloop, заговорил о строительстве завода Tesla в Украине.

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“Мы можем прекрасно петь, шутить, дискутировать, и тому подобное... А можем проголосовать в парламенте за два закона 8159, 8160 о создании рынка производства электрокаров, чарджеров и батарей к ним, добыче лития и сопутствующих элементов. И на следующий день начать полноценные переговоры с Тесла по строительству их первого европейского завода в Украине”, – написал он на своей странице в FB.

По его мнению, окно возможностей появляется на короткий период только для тех, кто готов им воспользоваться.

“Эти законы дают инвестору лучшие условия в мире, а Украине – шанс создать с нуля новую высокотехнологичную экспортоориентированную отрасль экономики. Как пять лет назад зародилось ИТ, десять лет назад – сельское хозяйство. Так и сейчас мы имеем уникальную возможность производить массово электрокары и перепрыгнуть из эры тепловозов на транспортные средства нового поколения”, – пишет украинский министр.

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