У штаб-квартирі Tesla в Пало-Альто 22 квітня відбувся спеціальний захід Autonomy Day, у рамках якого американський автовиробник оприлюднив інформацію про перспективні розробки і технології.

Ілон Маск та його команда підготували цілих три сенсації для своїх виступів на Tesla Autonomy Day.

Супер-комп’ютер з системою на кристалі

Система нового покоління збудована на чипі типу SoC (System-on-a-Chip). Мікросхема займає площу 260 мм², містить 6 млрд транзисторів і 250 млн міжз’єднань, має 72 обчислювальних ядра TOPS частотою 2,0 ГГц, GPU частотою 1 ГГц і продуктивністю 600 GFLOPS, 12-ядерний 64-розрядний процесор Cortex-A72 частотою 2,2 ГГц, а також два виділених апаратних блоки безпеки.

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Актуальне покоління бортового комп’ютера Tesla базується на чіпі NVIDIA Drive PX 2. За інформацією розробників, новий модуль забезпечує у 21 разів вищу продуктивність в задачах глибокого навчання, виконуючи 72 трлн відповідних операцій в секунду. При цьому коштує новий блок на 20% дешевше і є відчутно економічнішим в плані енергоспоживання. Маск також заявив, що його команда вже працює над наступним поколінням процесорів, які будуть ще втричі продуктивнішими за нові.

Автопілот п’ятого рівня автономності

Без такого супер-комп’ютера була б неможливою реалізація фірмової платформи Tesla Autopilot. Новий бортовий комп'ютер FSD забезпечить подальше розширення можливостей автопілота Tesla до рівня Full Self-Driving.

Вже в кінці року, після відповідного оновлення софту система зможе розпізнавати розмітку, сигнали світлофора і “знатиме” все, що потрібно, для самостійного руху автомобілів у межах міста.

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Наразі автомобілі Tesla з розширеним набором опцій Full Self-Driving мають можливість самостійно паркуватись і під’їжджати до власника за викликом (функції Autopark і Summon), прокладати оптимальний маршрут за заданим курсом (Navigate Autopilot) самостійно рухатись по трасі (Autosteer) та попереджати про можливість виїзду на перехрестя на червоне світло (Autosteer Stop Light Warning).

Сервіс безпілотних таксі Tesla Network

Коли перший і другий пункти будуть виконані, стане можлива реалізація ще одного плану Ілона Маска – сервіса, що поєднуватиме функції каршерінга та таксі. За задумом працюватиме усе під брендом Tesla Network.

У рамках проекту буде випущений мобільний додаток через який можна буде замовити машину і вона прибуде на місце без водія. Власники автомобілів Tesla при цьому зможуть використовувати сервіс для того, аби здавати свої авто в короткострокову оренду і отримувати за це гроші. Tesla збирається запустити цей сервіс вже у 2020 році.

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