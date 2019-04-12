Усе більше доступних автомобілів А- В- та С-класу для європейського ринку мають системи допомоги водієві у базовому оснащенні.

Системи допомоги водієві роблять водіння зручнішим і безпечнішим. І сьогодні вони вже не є прерогативою дорогих комплектацій автомобілів преміум-класу, про що свідчить європейська статистика.

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Німецька компанія Bosch є провідним розробником і постачальником електронних систем допомоги водію на конвеєри автовиробників. Згідно з данними концерну, 2 з 11 систем, які стануть обов’язковими для машин на ринку ЄС з 2021 року, вже зараз присутні приблизно в половини нових автомобілів на ринку. Мова про систему допомоги при екстренному гальмуванні та парковочні асистенти.

Наприклад, помічники при паркуванні особливо популярні у Франції: ними оснащено 85% автомобілів – це найвищий показник серед країн по встановленню таких систем. Завершує список Італія з 44%. Що стосується автоматичних систем екстреного гальмування, то в Бельгії та Німеччині їх частка становить 54%, а в Нідерландах такою системою оснащено 45% нових автомобілів. У той же час частка оснащених цією системою автомобілів в Італії становить 30%.

Працюючи з даними від аналітичної компанії JATO Dynamics, спеціалісти Bosch перевірили, які системи допомоги водієві представлені в нових автомобілях у Німеччині, Франції, Іспанії, Великобританії, Італії, Бельгії, Нідерландах і Росії. Остання виявилась у кінці списку за рівнем оснащення автоматичними системами екстреного гальмування.

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