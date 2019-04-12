Все больше доступных автомобилей А - В - и С-класса для европейского рынка имеют системы помощи водителю в базовом оснащении.

Системы помощи водителю делают вождение более удобным и безопасным. И сегодня они уже не являются прерогативой дорогих комплектаций автомобилей премиум-класса, о чем свидетельствует европейская статистика.

Также интересно: Турецкие электромобили будут продавать в Украине

Немецкая компания Bosch является ведущим разработчиком и поставщиком электронных систем помощи водителю на конвейеры автопроизводителей. Согласно данным концерна, 2 из 11 систем, которые станут обязательными для машин на рынке ЕС с 2021 года, уже сейчас присутствуют примерно у половины новых автомобилей на рынке. Речь о системе помощи при экстренном торможении и парковочные ассистенты.

Например, помощники при парковке особенно популярны во Франции: ими оснащены 85% автомобилей – это самый высокий показатель среди стран по установлению таких систем. Завершает список Италия с 44%. Что касается автоматических систем экстренного торможения, то в Бельгии и Германии их доля составляет 54%, а в Нидерландах такой системой оснащены 45% новых автомобилей. В то же время доля оснащенные этой системой автомобилей в Италии составляет 30%.

Работая с данным аналитической компании JATO Dynamics, специалисты Bosch проверили, какие системы помощи водителю представлены в новых автомобилях в Германии, Франции, Испании, Великобритании, Италии, Бельгии, Нидерландах и России. Последняя оказалась в конце списка по уровню оснащения автоматическими системами экстренного торможения.

Читайте также: Пешеходные переходы размещать под углом к тротуарам – Минрегионстрой