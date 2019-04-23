В штаб-квартире Tesla в Пало-Альто 22 апреля состоялось специальное мероприятие Autonomy Day, в рамках которого американский автопроизводитель обнародовал информацию о перспективных разработках и технологиях.

Илон Маск и его команда подготовили целых три сенсации для своих выступлений на Tesla Autonomy Day.

Супер-компьютер с системой на кристалле

Система нового поколения построена на чипе типа SoC (System-on-a-Chip). Микросхема занимает площадь 260 мм2, содержит 6 млрд транзисторов и 250 млн межсоединений, имеет 72 вычислительных ядра TOPS частотой 2,0 ГГц, GPU частотой 1 ГГц и производительностью 600 GFLOPS, 12-ядерный 64-разрядный процессор Cortex-A72 частотой 2,2 ГГц, а также два выделенных аппаратных блока безопасности.

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Актуальное поколение бортового компьютера Tesla базируется на чипе NVIDIA Drive PX 2. По информации разработчиков, новый модуль обеспечивает в 21 раз более высокую производительность в задачах глубокого обучения, выполняя 72 трлн операций в секунду. При этом стоит новый блок на 20% дешевле и ощутимо экономичнее в плане энергопотребления. Маск также заявил, что его команда уже работает над следующим поколением процессоров, которые будут еще втрое продуктивнее новых.

Автопилот пятого уровня автономности

Без такого супер-компьютера была бы невозможной реализация фирменной платформы Tesla Autopilot. Новый бортовой компьютер FSD обеспечит дальнейшее расширение возможностей автопилота Tesla до уровня Full Self-Driving.

Уже в конце года, после соответствующего обновления софта система сможет распознавать разметку, сигналы светофора и “знает” все, что нужно, для самостоятельного движения автомобилей в пределах города.

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Сейчас автомобили Tesla с расширенным набором опций Full Self-Driving имеют возможность самостоятельно парковаться и подъезжать к владельцу по вызову (функции Autopark и Вызов), прокладывать оптимальный маршрут по заданному курсу (Navigate Autopilot) самостоятельно двигаться по трассе (Autosteer) и предупреждать о возможности выезда на перекресток на красный свет (Autosteer Stop Light Warning).

Сервис беспилотных такси Tesla Network

Когда первый и второй пункты будут выполнены, станет возможна реализация еще одного плана Илона Маска – сервис, сочетающий функции каршеринга и такси. По замыслу будет работать все под брендом Tesla Network.

В рамках проекта будет выпущено мобильное приложение через которое можно будет заказать машину и она прибудет на место без водителя. Владельцы автомобилей Tesla при этом смогут использовать сервис для того, чтобы сдавать свои авто в краткосрочную аренду и получать за это деньги. Tesla собирается запустить этот сервис уже в 2020 году.

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