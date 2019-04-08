Заява була зроблена усього одним словом у коментарі до публікації одного з власників електромобіля у Twitter.

Ми знаємо, що керівник Tesla не зупиняється ні перед чим, на своєму шляху до мрії – своєї та мільйонів інших людей – масштабного поширення електричних автомобілів з 5 рівнем автономності. Бажано марки Tesla, звичайно.

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Чи не щодня автопілот Tesla отримує оновлення програмного забезпечення, які покращують його роботу. Останній “твіт” Ілона Маска обіцяє системі безпілотного управління можливість оминати дорожні вибоїни. Вперед, Ілоне!

Один з власників електрокара зі Сполучених Штатів написав у своєму мікро-блозі:

“Вчора я проїхав 300 км на своїй Tesla Model 3, після останнього оновлення софту.

Система працювала відмінно, самостійно обираючи потрібну швидкість, залжно від ситуації на дорозі. Тримаючи одну руку на кермі для контролю Автопілота, я з легкістю дістався з точки А у точку Б, практично без моєї безпосередньої участі у цьому процесі.

А долучатись до процесу мені доводилось лише в одному випадку: для об’їзду вибоїн, яких поблизу Квебеку виявилось, нажаль, забагато цієї весни”.

I just drove over 150 km on @Tesla Autopilot. The only interventions were related to avoiding potholes. Any progress on that front @elonmusk? pic.twitter.com/pYOnD57eIt — Fred Lambert (@FredericLambert) 6 апреля 2019 г.



Далі послідувало закономірне запитання, адресоване засновнику Tesla: чи працюють розробники над спроможністю електронної системи Автопілот розпізнавати та оминати ями на дорозі? Маск відповів коротко і ємко: “Безсумнівно”.

Definitely — Elon Musk (@elonmusk) 7 апреля 2019 г.

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